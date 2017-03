Oltra reivindica la renta de inclusión para luchar contra el empobrecimiento

València, 14 mar (EFE).- La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la futura renta de inclusión, que incluirá una renta complementaria del trabajo o pensiones, será "un elemento de lucha contra el empobrecimiento", y en especial el feminizado.

Oltra se ha pronunciado así tras la reunión de la Mesa de Recuperación Social, en la que han participado los sindicatos UGT, CCOO y la patronal CEV, y se ha hecho un repaso de las decisiones en política social más importantes que está adoptando la Conselleria y que se han negociado con estos sectores.

La vicepresidenta ha indicado que el anteproyecto de ley de la renta de inclusión "está ya a punto de ser aprobado" por el Consell, y ha recordado que en él habrá una renta de inclusión social, que incluirá dos modalidades, y una renta complementaria de los ingresos tanto salariales como de pensiones.

Según ha dicho, este último punto es "de gran relevancia" para los agentes económicos y sociales y constituye "un paso de gigante", en el que la Comunitat Valenciana va a ser de las primeras autonomías en regular una cuestión que "significa atacar el problema" de los trabajadores pobres.

Así, Oltra ha explicado que en la actualidad hay personas que no tienen problemas de inserción laboral ni social, sino que están "perfectamente integrados en la sociedad, pero tienen un problema, y es que no llegan a fin de mes", pues los ingresos que perciben por su trabajo no les permiten "cubrir sus necesidades básicas".

"Ese fenómeno de trabajadores pobres es el que también queremos corregir con este complemento", que complementará hasta el salario mínimo interprofesional a personas que tienen un trabajo o una pensión, ha señalado.

Oltra ha indicado que en el caso de las pensiones no contributivas, de las que en la mayoría de los casos son beneficiarias las mujeres, su situación es "muy sangrante", por lo que este complemento puede servir para luchar contra el empobrecimiento, en especial el de las mujeres.

La vicepresidenta ha precisado además que durante el encuentro han repasado cuestiones como la concertación social o el Plan valenciano de inclusión y cohesión social.