Oltra: Es evidente que la guía de Controla no ha pasado los filtros que debía

València, 14 mar (EFE).- La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado que "es evidente" que la guía de la ONG Controla Club con consejos contra agresiones sexistas en las fiestas de la Magdalena de Castellón "no ha pasado por los filtros que debía pasar".

Oltra se ha pronunciado así tras la reunión de la Mesa de la Recuperación Social, preguntada por la guía elaborada por el Ayuntamiento de Castellón y la Conselleria de Sanidad, en colaboración con Controla Club, con consejos para mujeres en caso de consumo de drogas, uso de vehículos particulares o de relaciones sexuales.

"Este es el problema de tomar decisiones sin contar con las Unidades de Igualdad", ha indicado Oltra, quien ha recordado que unas de las primeras propuestas de su departamento fue que cada Conselleria tuviera esas unidades y que sus técnicos accedieran a las decisiones que se toman, para incluir perspectiva de género.

En su opinión, en el caso de esta guía "probablemente que no se ha consultado con los órganos de igualdad, y desde luego no se ha consultado con aquellos que tenemos competencias en igualdad", por lo que el Observatorio de publicidad no sexista la revisará y hará un informe desde la perspectiva de género y de la protección a la gente más joven.

La vicepresidenta ha manifestado que en ese folleto las recomendaciones de la seguridad para "cuando una va por la calle se le cargan sobre los hombros a las propias mujeres", cuando la línea en la que ha empezado a trabajar el Gobierno del Botánico es "responsabilizar al agresor" y a aquel que "hace lo que no debe".

Oltra ha rechazado que se responsabilice a las mujeres de que "les pase algo que no debería pasarles", y ha insistido en que la política del Consell en materia de igualdad es dirigir el mensaje al agresor y explicarle claramente que las agresiones sexuales, "la sumisión química" y tratar a las mujeres de forma subordinada en esos casos es delito.

"Este es el mensaje que nosotros creemos que hay que lanzar, no un mensaje que al final lo que hace es aumentar el miedo de las mujeres y que no sean las dueñas del espacio público en igualdad de condiciones con los hombres", ha aseverado.

Además, ha lamentado que el folleto contiene "algunas confusiones que generan mucha inseguridad", como por ejemplo que entre la gente joven "el uso del preservativo no se recomiende en cualquier relación sexual esporádica", lo que a su juicio puede suponer también "un problema de salud entre los jóvenes".

Oltra ha insistido en que en el caso de este folleto los filtros de las unidades de igualdad, que son las que tienen las competencia y técnicamente están preparadas para revisar estas cuestiones, "no han funcionado".

Finalmente, ha destacado que la Conselleria de Sanidad "ya ha reaccionado", y que la de Igualdad va a analizar y a hacer un informe "sobre qué ha podido ocurrir" para que se difundan este tipo de mensajes que "no favorecen la igualdad entre hombres y mujeres".