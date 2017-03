Logifruit ha invertido 280 millones de euros en sus 20 años de historia

València, 14 mar (EFE).- La empresa valenciana especializada en alquiler de envases reutilizables ha invertido 280 millones de euros desde su puesta en marcha en 1996 y actualmente cuenta con una plantilla de 900 empleados y tiene presencia en todo el territorio nacional.

Según ha informado la compañía con motivo de su 20 aniversario, la empresa cuenta con 12 plataformas que disponen de maquinaria de última generación que permite prácticamente la plena automatización de los procesos de lavado, higienización y reutilización de envases.

La primera plataforma de esta compañía se puso en marcha en una pequeña nave de Paterna para transportar los productos de los clientes de frutas y verduras de la cadena de supermercados Mercadona, si bien en la actualidad cuenta con 615 clientes en toda España.

Actualmente, Logifruit maneja más de 17 millones de diferentes envases, desde palets a cajas plegables, que realizan más de 229 millones de movimientos en un año.

La reutilización de estos envases se realiza de acuerdo al sistema sostenible de reutilización y retorno denominado BACK (Box Always Comes back to the Kitchen) de forma que cada uno de ellos es reutilizado una media de 14 veces por año a lo largo de su ciclo de vida.

En opinión del presidente de la compañía, Pedro Ballester, "los resultados alcanzados durante estos 20 años han sido posibles gracias a la confianza y proximidad con los clientes, al esfuerzo e implicación en la realización del trabajo rutinario de los trabajadores y al compromiso y visión conjunta de los proveedores".

Ballester ha recalcado que Mercadona, uno de sus primeros clientes hace más de 20 años, y la plantilla han sido fundamentales en el crecimiento constante de la empresa.

"De la mano de Mercadona hemos aprendido y crecido de manera sostenible y compartida gracias a una mayor proximidad con nuestros clientes y proveedores".

Ballester ha añadido que Logifruit "es hoy en día lo que es gracias a una plantilla de alto rendimiento, fuertemente comprometida con el trabajo diario y que se ha superado año tras año".

El presidente de Logifruit tiene clara la estrategia de los próximos años: "Todas nuestras decisiones se basarán en la economía circular mediante la reutilización de los envases y la optimización de los recursos. Solo así podremos potenciar el desarrollo sostenible de la sociedad y permitiremos que las personas mejoren su nivel de vida", ha concluido Ballester.