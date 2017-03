Los estibadores no harán los paros si no se convalida el decreto del sector

València, 14 mar (EFE).- El portavoz de la zona de Levante del sindicato Coordinadora de estibadores, Kiko Alamar, ha anunciado hoy que los paros anunciados se desconvocarán este jueves en caso de que el Congreso de los Diputados no convalide el decreto ley para la reforma del sector, y en caso contrario irán a la huelga el viernes.

Alamar y otros miembros del comité de empresa de estiba y desestiba del Puerto de Valencia se han reunido hoy con el alcalde de València, Joan Ribó.

El Real Decreto Ley que reforma este sector será debatido el jueves en el pleno del Congreso tras ser pospuesto una semana para dar más margen a la negociación.

"Es importante que se sepa el impacto que puede tener la huelga y la decisión unilateral del Gobierno de poner en jaque todos los puertos de España. Estamos de acuerdo en la reforma y en que hay que cumplir la sentencia -de la UE-, pero queremos que se subrogue a los trabajadores", ha apuntado Alamar.

A su juicio, "no hace falta extinguir los contratos de los 6.150 empleados ni los administrativos que hay en la Sagep; creemos que tenemos margen para negociar un acuerdo que beneficie a todas las partes".

Sin embargo, cree que "será complicado" alcanzar un acuerdo antes del jueves.

"Empresas y trabajadores teníamos un acuerdo, pero ante la expectativa de un nuevo marco legislativo, de despedir al personal, las empresas que habían apoyado esta reforma han paralizado el acuerdo", ha lamentado.

Pese a que se siguen celebrando reuniones con las empresas de transporte marítimo, el portavoz sindical reconoce que sin el compromiso del Gobierno de incluir los acuerdos en el Real Decreto no habrá acuerdo definitivo.

"No se puede garantizar la subrogación de empleos si no es en una ley, porque no se puede obligar a ninguna empresa a que garantice el empleo; o se garantiza en la norma o no se puede garantizar", ha insistido.

Por ello, ha apuntado que, en caso de que el decreto no sea convalidado en el Congreso el próximo jueves, los paros quedarán desconvocados para "sentarse a una nueva mesa", pero en caso contrario ha advertido: "A partir del viernes estaríamos en huelga, y ampliaríamos los plazos previstos".

Según ha explicado Alamar, desde la Comisaría de Transportes de la UE se les ha informado de que "la UE apoya e invita a la subrogación de trabajadores" y que "el decreto propuesto por el Gobierno cumple con la sentencia, pero va más allá" y a los trabajadores no les "sirve".

"Si se convalida se está dando pie a que empresas se quiten el pasivo de los trabajadores para ser vendidas en mejores condiciones", ha advertido Alamar, quien ha añadido que en la UE hay al menos trece países con sistemas de registros similares al que proponen los sindicatos de estibadores.

Tras agradecer el apoyo de Compromís y del resto de grupos parlamentarios, salvo el PP, Kiko Alamar se ha preguntado si "este Gobierno, acostumbrado a gobernar en mayoría, quiere sembrar el camino de fracasos para hacer ver que el país es ingobernable y convocar nuevas elecciones".