El PP dice no pagó el Congreso porque Feria Valencia no justificó la factura

Madrid, 14 mar (EFE).- El PP ha defendido en el juicio por el supuesto impago de 567.000 euros del Congreso Nacional de 2008 que no pagó ninguna cantidad a Feria Valencia porque no justificó la factura que al parecer le reclamó cinco años después, pese a que la Feria afirma que lo ha hecho con anterioridad en varias ocasiones.

Lo ha dicho el representante legal del PP Alberto Durán durante la vista oral que se ha celebrado ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid por la demanda que presentó Feria de Valencia contra el PP por el impago de la deuda por la celebración en sus instalaciones del Congreso Nacional de los populares de 2008.

En la vista han comparecido también, como testigos, el exsecretario general del PP Ángel Acebes, el extesorero Luis Bárcenas y el ex secretario general del PP de la Comunitat Valenciana Ricardo Costa.

Pero todos ellos se han desmarcado del asunto al afirmar que no saben quién contrató el Congreso ni las cuantías, ni siquiera si era oneroso o gratuito, si bien Bárcenas ha mencionado que la negociación se llevó a cabo desde Valencia.

Bárcenas, que llegó al Congreso como gerente y salió como tesorero, ha dicho no recordar si se firmó un contrato con la Feria, como tampoco recuerda si recibió una factura del PP de Valencia o si fue él quien la envió.

Feria Valencia reclama al juez que obligue al PP a saldar su deuda de 568.511 euros, más los intereses, por el XVI Congreso Nacional que los populares celebraron los días 20, 21 y 22 de junio, en el que Mariano Rajoy salió reelegido como presidente del partido.

El PP ha sostenido que no pagó porque Feria Valencia no aportó jamás ninguna documentación que acompañara la factura ya que no hubo ningún contrato ni presupuesto previo al Congreso sobre el precio a desembolsar, algo que ha reconocido el expresidente de la Feria Alberto Catalá.

Y también porque la primera reclamación del pago se efectuó e 2013 por lo que los hechos habrían prescrito, sin que existieran llamadas ni correos previos de la institución valenciana instando a ello con anterioridad.

Además, el PP ha alegado que los conceptos que incluye la factura son muy caros y no se corresponden con servicios que deba asumir el cliente, sino la propia institución valenciana.

"No se puede tramitar una factura que viene de una cantidad importantísima, que se reclama cinco años después y de la que no se aporta ninguna justificación de los costes", ha dicho la gerente del PP Carmen Navarro que ha declarado como testigo.

Por su parte, la institución valenciana ha apuntado que el PP no les pagaba porque decía que todo era muy caro y también porque había dudas sobre si la factura debía pagarla Madrid o el PP de la Comunitat Valenciana, como así ha recordado un directivo de la feria según una conversación telefónica que tuvo el entonces gerente Cristóbal Páez.

Sobre las reclamaciones previas a 2013, que la Feria afirma que existieron, esta misma persona ha declarado que en septiembre de 2008 ya envió un fax a Páez informándole del pago del Congreso.

Igualmente, el expresidente de Feria Valencia Alberto Catalá ha recordado que en 2011 hubo una reunión en Madrid con la nueva gerente nacional Carmen Navarro para reclamarla el pago.

Ha explicado que "se exhibió la factura con abundante documentación" pero "siempre decía que no se pagaba porque era muy caro", si bien Navarro ha dicho, no sin vacilar previamente, que ese encuentro fue en 2013 pero que no se mostró ningún documento.

Sí que ha admitido la Feria que no se firmó un contrato, pero fue porque "los acontecimientos fueron muy rápidos y había una relación de confianza con el PP al ser un cliente conocido de la institución", pero también porque Génova pedía servicios continuamente, de ahí que no se cerrase la factura hasta el fin del evento.

A la vista también habían sido citados Paez y el vicepresidente del Parlamento Europeo (PE) y expresidente de la Región de Murcia Ramón Luis Valcárcel, quienes finalmente no han acudido.

El juicio ha quedado visto para sentencia.