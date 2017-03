Rechazan la petición de Díaz Alperi de archivar el caso del PGOU de Alicante

Alicante, 13 mar (EFE).- La Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado la petición del exalcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi, del PP, contra el auto de procedimiento abreviado del juez instructor por las supuestas ilegalidades en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.

Según el auto de la sección Tercera de la Audiencia, facilitado hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), se desestima la petición del exalcalde porque considera que el auto, en el que el instructor, Manrique Tejada, halla indicios de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y de información privilegiada facilitada por autoridad, está "suficientemente motivado".

La Audiencia confirma, de esta manera, la resolución en la que el magistrado establecía que Díaz Alperi pudo facilitar datos del PGOU a otros investigados, entre ellos el empresario Enrique Ortiz, antes de que estos se hicieran públicos, "facilitando con dicha conducta los intereses del citado empresario en la aprobación del plan".

El auto del instructor, de 50 páginas, también encontraba indicios de la comisión del delito de cohecho por las entregas de dinero y el pago de un viaje a Creta valorado en 35.000 euros, que supuestamente Ortiz le abonó a Díaz Alperi a cambio de la información privilegiada.

En su recurso, Díaz Alperi había señalado que los hechos que se le achacaban no son "punibles" al no ser, en su opinión, constitutivos de delito, aunque el auto de la Audiencia Provincial señala que en su solicitud no esgrime ni expone una versión de los hechos exculpatoria.

La investigación sobre las irregularidades en la gestión del Plan General es una pieza separada del conocido como "caso Brugal", y en ella figuran como investigados, además de Díaz Alperi y Ortiz, la exalcaldesa popular Sonia Castedo, técnicos municipales y responsables de la redacción del Plan.