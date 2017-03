Puig insta a Fomento a actuar en Cercanías ya que no quiere transferirlas

Castellón, 13 mar (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha instado hoy al Ministerio de Fomento a que "comience a actuar" ya en las Cercanías ferroviarias y ejecute obras que mejoren su situación, dado que no tiene voluntad de transferir esas competencias a la Generalitat.

Puig se ha pronunciado así en Burriana (Castellón), donde se le ha preguntado por las afirmaciones del presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, en las que ha respaldado que se transfieran a la Generalitat las competencias de los trenes de Cercanías.

El president ha explicado que la semana pasada hubo en Madrid una reunión entre la consellera de Obras Públicas y parte de su equipo con el del Ministerio, y ha precisado que "en este momento, en principio", la voluntad del Ministerio es "no transferir" esas competencias.

"Nosotros lo que decimos es: o transferencia o ejecución de obras que permitan acabar con esta situación de absoluto aislamiento", ha aseverado Puig, para quien "no es posible" que en estos momentos las Cercanías estén como "hace treinta años prácticamente", porque eso "no es normal" ni "razonable".

El president ha reiterado que, de la misma forma que Ferrocarrils de la Generalitat está gestionando lo que era el antiguo FEVE, la Generalitat está en condiciones de proponer que sea "efectiva" la transferencia de las Cercanías de Renfe.

"Lo que no se puede es ni hacer ni dejar hacer", ha indicado Puig, quien ha reprochado al Gobierno del Estado que ni dé esa transferencia ni tampoco haga "nada".

Sobre la financiación de las obras pendientes de ejecutar, el president ha afirmado que "cada uno" tiene que "hacer frente a sus competencias", y además la Generalitat, con 45.000 millones de euros de deuda y la infrafinanciación y la infrainversión que ha padecido históricamente, no está "en condiciones económicas".

"Nos lo deben a los valencianos, no es una cuestión de voluntad o no", ha aseverado Puig, quien ha instado a que "comiencen a actuar ya" en las Cercanías, una exigencia que desde hace años está "sobre la mesa y no están haciendo nada".

Ha manifestado que la Generalitat está dispuesta a asumir esa transferencia, con las compensaciones económicas propias, dado que la Comunitat ha padecido también una infrainversión en los Presupuestos, pues por ejemplo este año los Presupuestos del Estado recogen una inversión del 8 %, pero solo se ha ejecutado un 20 %.

Por ello, el jefe del Ejecutivo valenciano ha reclamado que "simplemente" se trate "con equidad" a la Comunitat Valenciana.