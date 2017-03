El PP ve "patético" que el tripartito "no sepa nada" de Ikea en un año

Alicante, 13 mar (EFE).- El portavoz del PP en Alicante, Luis Barcala, ha calificado de "patético e increíble" que el tripartito que dirige la ciudad, del PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, "no tenga la más remota idea" de si la multinacional del mueble Ikea sigue queriendo instalarse en la población.

En un comunicado, Barcala ha lamentado que, un año y medio después, la concejalía de Urbanismo haya decidido ahora ponerse en contacto con la Ikea para estudiar la posibilidad de instalar una tienda en Rabasa.

"Resultaría una broma pesada si no fuera cierto que no hayan decidido ponerse en contacto hasta ahora con la multinacional sueca porque eso demuestra que en estos momentos el tripartito no tiene la más remota idea de cuales son las intenciones de Ikea de implantarse o no en la ciudad de Alicante", ha indicado.

Ha recordado que el pasado verano "se constituyó la comisión de Ikea para activar los contactos", pese a lo cual cree que "no han hecho nada, como ya comprobamos el pasado mes cuando nos reunimos por segunda y ultima vez".

Para Barcala, "lo normal sería haber mantenido un contacto periódico con los directivos de la empresa para evitar que esta inversión pueda irse a otra ciudad".

El popular ha incidido en el hecho de que Pavón haya tenido que "recular y desproteger el suelo que pretendía en Rabasa para dar la posibilidad de que Ikea pueda instalarse" y ha advertido de que "no hay ninguna excusa para que no sepan absolutamente nada sobre los planes de la multinacional con la que nos jugamos cientos de millones de inversión y miles de puestos de trabajo".