Un juzgado de Valencia desestima suspender las primarias del PPCV de hoy

València, 13 mar (EFE).- Un juzgado de Valencia ha rechazado hoy suspender cautelarmente las primarias convocadas esta tarde en las sedes del partido en la Comunitat Valenciana para elegir al candidato a la presidencia del PPCV para el próximo congreso, como había solicitado uno de los precandidatos, José Luis Bayo.

El juzgado de Instrucción número 11 de Valencia ha celebrado una una vista sobre las medidas cautelares pedidas en la demanda que el expresidente de Nuevas Generaciones José Luis Bayo presentó la semana pasada, en la que pedía la suspensión de las votaciones en las que se enfrenta como precandidato a la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, por violación de derechos fundamentales.

Según Bayo, el partido no le había dado el censo de afiliados, ni le había permitido el acceso a la sede, ni tampoco ha comunicado a los afiliados para que pudieran inscribirse y participar en el proceso.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el juzgado desestima las medidas cautelares reclamadas por Bayo, al considerar que no se ha justificado con la rigurosidad requerida que su no aplicación pueda generar "situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela" en caso de que se produzca una sentencia estimatoria.

Respecto de la no cesión del censo de afiliados, la magistrada señala que los estatutos el PPCV "no contemplan la cesión del censo electoral a los candidatos y menos a los precandidatos", y además, añade, el demandante no ha acreditado que se haya cedido el censo a la otra precandidata.

Asimismo, indica que la legislación que materializa el principio constitucional de estructura interna y funcionamiento democrático de los partidos "no establece como mecanismo de cumplimiento de dicho principio el conocimiento por el afiliado de los datos personales de todos los afiliados, aunque aquél se presente como candidato a órganos de gobierno del partido".

Bayo ha señalado que, pese a todo, la instrucción sobre esta demanda continúa, por lo que el proceso congresual del PPCV podría quedar invalidado dentro de tres meses.

Más de 8.000 afiliados del PPCV, alrededor del 6 % del censo, se han inscrito para participar esta tarde en las votaciones en las elegirán entre Isabel Bonig, actual presidenta del partido, y José Luis Bayo quién será el candidato a la presidencia del congreso regional del 1 y 2 de abril próximos.