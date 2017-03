El juicio de Emarsa se aplaza hasta mayo para dar más tiempo a las defensas

València, 13 mar (EFE).- El juicio del caso Emarsa ha quedado aplazado hasta el próximo 2 de mayo, tras las peticiones de los abogados del turno de oficio de cinco de los acusados que han pedido más tiempo para poder estudiar los 200.000 folios de la causa.

El juicio de la pieza principal del caso Emarsa ha comenzado hoy con retraso en la sala Tirant lo Blanc de la Audiencia Provincial de Valencia, la misma que ha acogido otras macrocausas, entre otros motivos, por un problema de goteras que se ha solucionado colocando varios cubos y cartones.

En el banquillo de los acusados se han sentado por primera vez los 25 acusados del desvío de más de 20 millones de euros de fondos públicos de la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo.

Entre los acusados figuran exdirectivos de la empresa pública municipal Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) así como varios empresarios, procesados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad.

El juicio iba a celebrarse inicialmente el pasado 2 de noviembre con la ausencia de uno de los acusados, el empresario José Ignacio Roca Samper, que se encontraba huido de la Justicia desde el inicio de la investigación, pero tras su detención en julio del año pasado se celebró una instrucción complementaria y se fijó la fecha de hoy para inicio de la vista.

El aplazamiento de la vista ha sido solicitado por los abogados de Enrique Cuesta, Enrique Arnal, José Ramón Cuesta, José Luis Sena y Jorge Ignacio Roca.

La defensa de éste último imputado, el único ingresado en prisión provisional, ha solicitado la puesta en libertad hasta que haya sentencia, una petición que ha sido rechazada por todas las acusaciones por su fuga anterior, su nulo arraigo en España y las causas que todavía tiene pendientes.

La sala ha informado que resolverá al respecto en una próxima deliberación.

Por otra parte, el letrado de Roca ha indicado que "es cierto que huyó, pero no está claro si lo hizo por amenazas de otras personas o entes o estratos que no están aquí en la causa, pese a la loable investigación de la Fiscalía, hay otros que le amenazaban que no están aquí".

Al respecto, la acusación que ejerce la EMSHI ha recordado que este empresario estuvo en busca y captura durante años, abrió cuentas en el extranjero y nunca antes había informado de amenazas: "no damos crédito a esas amenazas, y si son ciertas, por la misma razón se podría volver a marchar", ha agregado.

Los letrados que han solicitado la suspensión de la vista, todos ellos del turno de oficio, han alegado la "imposibilidad material" de conocer una causa que acumula 181 tomos, más otros 291 anexos, en las pocas semanas que han tenido desde su designación tras la renuncia de otros letrados.

"La Fiscalía lleva siete años instruyendo la causa con tres fiscales, la acusación que ejerce la EMSHI ha instruido con tres abogados y este letrado sólo ha tenido 24 días", ha lamentado el abogado de Cuesta, quien ha advertido que, en caso de no ser admitida la suspensión, presentaría su renuncia.

A esta misma petición se han sumado las defensas de los otros cuatro procesados anteriormente mencionados.

Además, el abogado de José Luis Sena ha anunciado la interposición de una denuncia por deslealtad procesal contra el letrado que le precedió en la defensa porque su renuncia supuso un "fraude de ley".

Frente a las peticiones de las defensas, la Fiscalía ha expresado su oposición a una suspensión sin una nueva fecha, aunque ha señalado que no se opondría a un "breve aplazamiento" que respetase las fechas ya planificadas en el calendario.

En similares términos se han expresado el resto de acusaciones: la EMSHI, la Abogacía de la Generalitat, y la acusación popular, que ejerce el PSPV-PSOE.

Finalmente, la sala ha acordado un aplazamiento hasta el 2 de mayo en línea con lo propuesto por el abogado José Antonio Choclán (defensor de Enrique Crespo), que ha destacado que hasta el próximo mes de mayo únicamente se habían previsto 10 sesiones y que, a la vista de que varios acusados han reconocido los hechos, finalmente se podrá acortar el calendario previsto.