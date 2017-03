Fernando Román ve al Hércules "bloqueado" y "con miedo"

Alicante, 13 mar (EFE).- Fernando Román, futbolista del Hércules, ha reconocido que ve al conjunto alicantino "bloqueado" y "con miedo" y que no sabe por dónde pasa la solución para regresar a la senda del triunfo.

"Ya no sé ni qué decir porque cada semana pasa lo mismo, no conseguimos los tres puntos y no hay excusa", ha comentado Román, autor del gol del empate del Hércules frente al Prat ayer domingo (1-1).

"No sé qué nos pasa. Cuando vi al equipo en pretemporada frente al Rayo y el Levante pensé que íbamos a quedar primeros por el nivel que mostramos, pero desde el mercado de invierno hemos sufrido un bajón", ha apuntado.

El defensa ha comentado que aunque ve al equipo "físicamente bien" y "bien de actitud" para afrontar los partidos, existe ese bloqueo.

Román ha confiado en que al Hércules sólo le hace falta una victoria para ganar en confianza pero ha advertido que "hay que cambiar esto ya" porque el Hércules está a siete puntos de los puestos de promoción de ascenso.

"Mientras matemáticamente se pueda, hay que confiar y seguir. Vine para jugar la promoción y hasta el último partido voy a ir a muerte, aunque está muy complicado porque son siete puntos y tanto Badalona como Mestalla están a muy buen nivel", ha argumentado.