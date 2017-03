Voro: "Todos esperábamos más de este equipo pero la realidad es la que es"

Valencia, 11 mar (EFE).- El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', indicó en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo ante el Sporting que su equipo lucho por la victoria y apuntó sobre el enfado de la afición que todo el mundo esperaba más del equipo esta temporada pero que la realidad es la que es.

"Los objetivos no están conseguidos, quedan once partidos. La temporada está siendo muy difícil por donde venimos, por la situación en la que estamos. Todos esperábamos mas de este equipo pero la realidad es la que es", recalcó.

"El 30 diciembre estábamos igualados a puntos con el descenso y ahora estamos en una situación que es mejor, pero no está conseguido el objetivo y hay que seguir remando. Todos tememos la ilusión de estar lo más arriba posible pero nos da para lo que nos da", incidió.

Sobre el partido, el técnico valenciano comentó que la primera parte "fue igualada sin estar bien, no fue para estar contentos, pero en la segunda parte fue mejor, tuvimos ocasiones, se buscó el partido, las mejores ocasiones nuestras y en una acción aislada se nos complicó. Buscamos primero el empate y luego ganar".

"Las ocasiones de ellos llegaron cuando hemos arriesgado, en la segunda parte hemos merecido mucho más. Para mí no es nada vergonzante para un equipo que viene de la situación de la que viene este año", indicó el entrenador, quien se mostró molesto cuando se le dijo si defendía en exceso a los jugadores cuando jugaban mal.

"No estoy defendiendo a nadie sobre algo que no sea real. El equipo de la situación que viene en todo el año ha dado la cara, aunque no haya estado acertado. El equipo ha querido, hemos pelado contra un marcador adverso, hemos arriesgado y hemos tenido ocasiones para dar la vuelta y al final nos ha dado para empatar", concluyó.