Nueva York señala la telelectura de agua en València como innovación mundial

València, 11 mar (EFE).- Dos instituciones de la ciudad de Nueva York, el Center For An Urban Future (CUF) y el Wagner Innovation Labs, han resaltado en un informe el proyecto de telelectura de Global Omnium en València como una de las innovaciones más importantes llevadas a cabo a nivel mundial en la gestión del agua.

En concreto, el informe Innovation and de City, publicado por el Center For An Urban Future (CUF) y el Wagner Innovation Labs, de la Escuela Universitaria NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, de Nueva York, destaca la telelectura de contadores inteligentes desarrollada por Global Omnium en València como una de las 15 innovaciones mundiales más importantes llevadas a cabo en los últimos años.

Los expertos del CUF y del Wagner Innovation Labs resaltan así que Valencia ha sido pionera en el uso de la telelectura para reparar fugas, reducir el fraude e influir en los ciudadanos para que consuman de forma responsable, según recoge la información facilitada a Efe por Global Omnium.

El CUF de Nueva York es una institución que impulsa políticas inteligentes y sostenibles que reduzcan la desigualdad, aumenten la movilidad y el crecimiento económico en la ciudad de Nueva York, mientras que los Innovation Labs de la NYU se dedican a la elaboración de informes con el objetivo de que los responsables políticos tomen decisiones desde posiciones los más informadas posible.

En opinión de los expertos neoyorquinos, el Big Data y la gestión de la información implantados en València "permiten tomar decisiones más eficientes y optimizar los recursos hídricos y energéticos".

El informe pretende destacar la forma en la que diferentes ciudades alrededor del mundo han afrontado algunos de los retos presentes y futuros a los que se enfrentan, bien sea combatiendo la pobreza, protegiendo el medio ambiente o financiando nuevas infraestructuras sostenibles.

El Innovation and the City recopila 15 de las principales iniciativas o ideas llevadas a cabo a nivel mundial, para lo cual realiza "cientos de entrevistas con alcaldes, agencias, expertos, políticos, economistas, sindicatos, o empresas de todo el mundo".

Según explican desde Goblal Omnium, el éxito de València en cuanto a la gestión de contadores inteligentes se inició hace más de 5 años cuando se planteó la telelectura como un cambio de modelo en la gestión del abastecimiento, contribuyendo a la modernización de los servicios de agua urbanos.

Añaden además, que actualmente València es la ciudad europea de mayor tamaño que dispone al completo de todo su parque de contadores inteligentes operativo.

Este sistema permite alertar a los clientes de las anomalías en su pauta de consumo que puedan ser debidas a fugas de gran o de pequeña magnitud en su instalación interior.

Como resultado de estas actuaciones, el pasado año Global Omnium ahorró más de 300.000 m3, equivalente a más de dos días de consumo para una ciudad como Valencia con 786.189 habitantes, además de contribuir a la reducción de más de 80 toneladas de CO2 al año.

Igualmente, se elimina la facturación de consumos estimados por razón de ausencia de lectura, ya que el sistema es capaz de captar la lectura del contador sin necesidad de llegar hasta él, y se pone a disposición del cliente la información periódica de sus consumos a través de una oficina virtual y una APP para móvil.

Señalan también que la anticipación en la detección de fugas en la red de abastecimiento contribuye al desarrollo sostenible a través de la mejora del rendimiento de la red.

Actualmente, Global Omnium es el gestor del mayor parque de "contadores inteligentes" de España (620.000 unidades operativas) y desde un único centro de operaciones, localizado en València, gestiona la información generada por contadores de poblaciones como Tortosa, Gandía, Sagunto, Quart de Poblet, Granja de Rocamora, Albalat dels Sorells, Chiva o Calpe, entre otras.