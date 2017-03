Voro: "Si el equipo no va a tope mañana, nos podemos ir todos a casa"

Paterna , 10 mar .- El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', destacó en rueda de prensa que, si el equipo no va "a tope" mañana ante el Sporting para dar un salto cualitativo, se pueden ir "todos a casa"

A pesar de que el Valencia se encuentra a diez puntos de la zona de descenso, todavía no ha logrado el objetivo de garantizar la permanencia, por lo que Voro aseguró que "hay motivación y que sus jugadores saldrán a tope".

Agregó el técnico del conjunto valencianista que cree que al equipo, como mínimo, hay que pedirle eso", subrayó.

"El objetivo no se ha cumplido, lo tenemos más fácil, pero todavía quedan puntos. Somos conscientes de que estamos mejor que hace dos meses, pero aún no lo hemos conseguido", prosiguió.

Añadió que deben ir "partido a partido y no más allá" y que los del Sporting son "tres puntos importantísimos para dar un paso más en la clasificación".

Voro insistió en que no se dejan influir por el ruido de la planificación de cara a la próxima temporada. "Ni nombre de jugadores o planificaciones de la próxima temporada: tenemos un presente que hay que resolver antes y nos centramos en esto. No podemos perder la perspectiva", agregó.

El técnico valenciano señaló que mañana les espera un partido complicado a pesar de que el Sporting sea el penúltimo clasificado y le dio mucha importancia a los puntos en juego.

"Me preocupa el rival, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos. Si conseguimos el nivel que hemos dado en muchos partidos, sobre todo en casa, tenemos muchas opciones de ganarlo, pese a ser conscientes de la dificultad del Sporting", indicó.

"Es un rival necesitado, ordenado, que últimamente ha merecido mas puntos de los que tiene y sabemos que no va a ser un partido fácil por la situación que ocupa", agregó.

Por ello, el entrenador recalcó que el objetivo de mañana es ganar mañana y hacer las cosas bien. "Tenemos el factor campo a favor, los tres últimos partidos los hemos ganado en Mestalla y nos agarramos a eso. Estamos necesitados de una vitoria tras perder ante el Atlético y queremos lograr la cuarta victorias seguidas en casa", dijo.

La ausencia de Enzo Pérez por sanción obligará al preparador a variar su once inicial, aunque no quiso desvelar si mantendrá el 4-3-3 con la entrada de Mario Suárez, o volverá al 4-2-3-1 con Orellana en la media punta.

"Tenemos varias opciones en el centro del campo, no tanto en ataque, y todas son buenas. Tenemos futbolistas que ya han demostrado lo que pueden hacer. Hay muchas opciones en la medular y vamos a mirar cual es la mejor para ganar el partido", explicó.

Al respecto de la crítica crónica contra el equipo en la página web del club sobre el partido ante el Atlético de Madrid, que ha creado cierta polémica durante la semana, señaló que "fue un error y el club lo ha dicho así".

"No le damos más recorrido porque esa no es nuestra guerra. El equipo se debe reivindicar ganando el partido mañana y haciendo las cosas bien delante de nuestra gente", continuó.

Por último se le preguntó por el partido de Liga de Campeones entre el Barcelona y el PSG, que está entrenado por el ex técnico valencianista Unai Emery, con el que Voro guarda una buena amistad.

"Con Unai no he hablado pero hemos cruzado mensajes. En el fútbol todo puede pasar. El PSG hizo un gran partido en París y el Barça aquí. El fútbol es así de grande y trágico. Ha sido una gran eliminatoria. Respecto al arbitraje no me voy a meter en ese charco, si no hablo de los de aquí, ¿cómo para hablar de los de Europa?", concluyó.