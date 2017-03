Soler: El Ministerio de Hacienda no juega limpio con el periodo medio de pago

València, 10 mar (EFE).- El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha afirmado que el Ministerio de Hacienda "no juega limpio" con los datos sobre el Periodo Medio de Pago a los proveedores, tras las cifras que ese departamento ha hecho públicas hoy correspondientes al mes de diciembre de 2016.

Soler ha señalado en un comunicado que la Comunitat Valenciana ha logrado reducir en 2,27 días ese plazo, situándose de nuevo por debajo de la frontera de los 60 días que fija la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, concretamente en los 55,85 días.

El conseller ha subrayado que su intención en reducir mucho más los plazos, si bien eso solo será posible con un nuevo sistema de financiación autonómica.

"Ahora mismo, las oscilaciones al alza o a la baja del FLA de la Comunitat Valenciana, dada su situación de infrafinanciación, dependen exclusivamente de las disposiciones de FLA que maneja arbitrariamente el Ministerio de Hacienda", ha indicado.

"Es increíble que se nos pidan cuentas por la demora y que nuestros proveedores sufran cuando el Ministerio de Hacienda activa con mucho retraso el FLA y nos retiene hasta julio 1.500 millones de la liquidación de 2015", ha señalado el conseller.

Soler ha aseverado que han insistido al Ministerio, junto con otras comunidades, en la necesidad de que calendarice el FLA ordinario y el extraordinario, así como la liquidación del sistema de financiación, que se cobra en julio y que corresponde a dos ejercicios anteriores, pero "hace caso omiso".

"¿Qué sentido tiene que se dañe a nuestros proveedores mientras el Gobierno retiene, este año por ejemplo, 1.500 millones de la financiación de 2015 hasta el próximo mes de julio?", se ha preguntado.

Sobre la cifra de diciembre, ha recordado el "gran retraso" con el que el Ministerio acabó pagando el FLA extraordinario que quedaba pendiente en 2016, unas cantidades que no se materializaron hasta el 30 de diciembre, lo que ha afectado al cálculo del PMP.

"Fue la presión de la Comunitat Valenciana la que logró que el Ministerio abonara el FLA antes de fin de año y así salvar la campaña de Reyes, ya que la intención que tenía era la de pagar después de Reyes", explicó.

Soler también ha dicho que este año el Gobierno ha activado el FLA con mucho retraso, pues hasta el 2 de marzo no se puso en marcha, una gestión "que trastoca la gestión de las autonomías y que supuso que varias de ellas se quejaran" al Ministerio.

"Resulta vergonzoso ver cómo las comunidades peor financiadas de España, Murcia y la Comunitat Valenciana, son las que registran PMP más altos y el Gobierno no hace nada por remediarlo", ha subrayado Soler.

Para el conseller, no se puede hacer un análisis serio sin tener en cuenta que las condiciones financieras de las comunidades autónomas "no son equiparables; si no se hace una lectura asimétrica, se está penalizando a los ciudadanos de esas autonomías y eso no lo vamos a tolerar".