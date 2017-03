Puig llama al Consejo Rector de RTVV a "aceptar el debate" sobre el nombre

València, 10 mar (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que el debate sobre el nuevo nombre de la radiotelevisión pública valenciana, "À." es "un debate público que hay que aceptar como tal", si bien ha recordado que el Consell es "absolutamente escrupuloso" con la autonomía del Consejo Rector.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después del acto de adhesión de los órganos estatutarios al Código de Buen Gobierno, a preguntas de los periodistas sobre las críticas de PP y Ciudadanos, que denunciaron que "se identifica con un eslogan del independentismo catalán".

"Este es un debate publico que hay que aceptar como tal, y supongo que el Consejo Rector atenderá las distintas circunstancias de esta cuestión", ha afirmado Puig, que ha añadido que desde el Consell, este debate se contempla "desde la autonomía" del ente rector de la Corporación Valenciana de Medios Audiovisuales.

A su juicio, "todas las instituciones y todos los órganos deben de ser capaces de entender lo que es la realidad", y se ha mostrado convencido de que "así será", aunque "en cualquier caso", ha manifestado su "respeto absoluto" a la decisión.

"Que me guste o no me guste no creo que sea muy relevante", ha considerado el president, que ha concluido que "afirmar una cosa o la contraria" sobre el nuevo nombre supondría introducirse "en un espacio que no corresponde, por respeto la autonomía del Consejo Rector".