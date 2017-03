Oltra defiende la legalidad de excluir al CSI·F de una mesa de negociación

València, 10 mar (EFE).- La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado hoy que en la exclusión de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) de la mesa de negociación del sector público instrumental "se ha cumplido la normativa" ya que no obtuvo el mínimo del 10 % de representatividad.

Desde la Generalitat "queremos que cuanta más gente participe, mejor", ha señalado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, pero ha añadido que "la representatividad tiene que contar" y hay que cumplir la normativa.

El CSI·F interpuso esta semana un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales contra la Generalitat por su exclusión de la comisión del sector público instrumental.

El sindicato tomó esta decisión tras la resolución de la directora general del Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Maria Empar Martínez, sobre el acuerdo de creación de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat, que incluye a tres sindicatos entre los cuales no está CSI·F.

Además, el pasado día 3, el CSI·F ya llevó ante el Juzgado de lo Contencioso a la Generalitat por infringir el derecho constitucional a la libertad sindical tras excluirles, después de haberles convocado, de la reunión para presentar el anteproyecto de la Ley de Empleo Público.

"Todo el mundo no tiene el mismo apoyo ni los mismos representantes y peso", ha señalado la portavoz del Consell, quien ha precisado que en caso de admitir a los sindicatos que no han conseguido el mínimo del 10 % de representatividad se estarían "generando agravios" desde la Administración autonómica.

Oltra ha recordado que UGT fue el sindicato que más representatividad obtuvo, un 33,16 %, seguido de CCOO (27 %) y de Intersindical (18,3 %), en total un 78,5 de la representatividad en la mesa, compuesta por 196 representantes, mientras que el resto de organizaciones sindicales no llegó al 10 %.

"Tenemos que cumplir la ley y aplicar la normativa, y el que no llega al 10 % no tienen representación en esa mesa", ha aseverado la vicepresidenta, quien ha concluido: "No podemos tratar igual a situaciones desiguales".