Espuch del PP: O miente o está recibiendo presiones de la extrema derecha

Alicante, 10 mar (EFE).- La concejala de Memoria Histórica de Alicante, María José Espuch, de Compromís, ha acusado al portavoz del PP, Luis Barcala, de "mentir fríamente" o de estar recibiendo "muchas presiones de la extrema derecha" para que el equipo de gobierno no aplique la Ley de Memoria Histórica en la ciudad.

En una entrevista concedida a Efe, ha considerado que existe "mucha falsedad" con respecto a la aceptación de esta ley y que su aprobación, hace ahora casi diez años, significó un lavado de cara para mucha gente que, "en un momento dado, quedó bien, pero que, cuando llegó la hora de la verdad, no hizo nada".

De hecho, ha llegado a decir que los dirigentes populares "están siendo insumisos y objetores" en el cumplimiento de la Memoria Histórica.

Estas valoraciones tienen su contexto en el recurso judicial que el grupo municipal del PP presentó para paralizar el proceso de cambio de nombre de las calles franquistas de la ciudad en aplicación de la citada ley, y que posteriormente una jueza aceptó y obligó a echar para atrás.

La escenificación de esta situación ha tenido lugar esta mañana, cuando la plaza de la Igualdad ha vuelto a llamarse de la División Azul, acto por el cual Espuch ha llegado a reconocer haber sentido "cierto sentimiento de culpa por fallar a mucha gente".

Sin embargo, ha desvelado que la intención inicial era comenzar el pasado miércoles (8 de marzo, Día de la Mujer) cambiando la placa dedicada a las 27 constituyentes, algo a lo que se negó: "acato el auto, pero no cambio esa placa ese día, no me parece de justicia".

En cuanto al proceso de elaboración de la propuesta de cambio de nombres, que se debatió en una comisión creada para tal efecto tras un acuerdo plenario, ha informado de que el portavoz del PP alicantino, Luis Barcala, le dijo que a él "las calles franquistas le daban igual".

"Pero luego resulta que te arma la de dioses Cristo para que se cambien, así que o nos está mintiendo fríamente o está recibiendo muchas presiones de gente de la extrema derecha alicantina y del resto de la Comunitat", ha incidido.

La motivación de la denuncia de los populares llegó al entender que la decisión final correspondía al pleno municipal y no a la junta de gobierno local, así como porque algunos cambios no estaban justificados, principalmente los de la plaza Calvo Sotelo y la calle Primo de Rivera.

Ante la pregunta de si se arrepiente de haber promovido la creación de una comisión, Espuch ha respondido que "no" y que si no se elevó al pleno fue por indicación del secretario general, quien determinó que las competencias eran de la junta de gobierno.

"Miedo no teníamos ninguno; ¿por qué íbamos a perder en el pleno? Yo no dudo de que Nerea Belmonte (ex concejal de Guanyar Alacant en el gobierno municipal y ahora no adscrita) podría haber votado a favor", ha valorado.

Por tanto, ha subrayado que el PP "no está diciendo la verdad" y utiliza estos argumentos "para crear distorsiones en la opinión pública porque les sale rentable".

Ha negado que el equipo de gobierno del tripartito (PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís) trabajara con prisas para llevar a cabo el cambio de nombres del callejero, aunque ha reconocido que no esperaba que los populares fueran capaces de denunciar: "se supone que ciertas posturas ya están superadas, pero no, no lo están".

Sobre los cambios de nombres no justificados, ha considerado que ni Primo de Rivera ni José Calvo Sotelo son personajes "respetables" ni "dignos del honor" de tener una calle a su nombre, a lo que ha añadido que este tipo de decisiones también forman parte del acto de gobernar.

Por lo que respecta al decreto firmado este martes por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, para empezar con la reposición de las antiguas denominaciones, Espuch ha informado de que fue un acuerdo entre ellos dos y el concejal de Estadística, Daniel Simón, por lo que "no es un decretazo" del primer edil.

Sobre cuál espera que sea la decisión final de la jueza que lleva el caso, Espuch ha declarado que cree que le dará la razón al equipo de gobierno, ya que está "segura" de que "todo se ha hecho bien", y que llegará antes de que termine la legislatura.

Por el contrario, si no fuera así, existe la posibilidad de retomar su aplicación a través de la ley autonómica de Memoria Democrática, aprobada el mes pasado por el Consell, ha explicado.