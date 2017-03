Echávarri acusa al PP de haber ralentizado la Ley de la Memoria Histórica

Alicante, 10 mar (EFE).- El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha acusado hoy al PP de haber "ralentizado" la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica en "los ocho años" en los que los populares "estuvieron gobernado" la capital alicantina con la vigencia de dicha ley, promulgada hace una década.

Echávarri ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras la polémica reposición de la plaza de la División Azul de Alicante, en cumplimiento con un auto judicial que paraliza el cambio de casi medio centenar de calles con denominación franquista y ordena reponer las antiguas.

Ese auto judicial se dictó a raíz de un recurso del PP local, que esgrimió que el gobierno municipal de Alicante (PSPV, Compromís y Guanyar) no cumplió los requisitos de la Ley de Memoria Histórica ya que algunos cambios no estaban justificados y porque el acuerdo de la sustitución de las vías públicas debió adoptarse en pleno municipal.

La junta de gobierno local había acordado el cambio del callejero el 15 de noviembre de 2016 y el PP lo recurrió al mismo tiempo que reclamó la paralización cautelar, petición esta última que le otorgó la jueza en tanto que se sustancia el fondo del asunto.

Tras estudiar jurídicamente el efecto del auto durante dos meses y recurrirlo ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el alcalde emitió hace unos días un decreto para hacer efectiva la decisión de la jueza y se acordó empezar por la plaza de la División Azul, que desde noviembre figuraba como de la Igualdad.

En sus manifestaciones a los medios de comunicación, Echávarri ha expresado su creencia de que la plaza de la División Azul "manifiestamente va en contra de la Ley de la Memoria Histórica", pero ha precisado que esa es su "opinión particular sin querer saber más que un juez nunca".

Ha considerado que "el PP se ampara en una cuestión de formas para aplicar el fondo, que es que le gusta más que se llame plaza de la División Azul, porque, sistemáticamente, no digo boicotear, (los populares) ralentizaron la aplicación de la Ley" de la Memoria Histórica durante "los ocho que estuvieron gobernando con la vigencia de la ley" y "no hicieron absolutamente nada".

"No cambiaron ese nombre" (el de la citada plaza) porque "les gustaría" que se llamara de la División Azul, ha indicado.

En tono irónico, Echávarri ha señalado que había que "felicitar al PP" por "su primer logro en este mandato", al haber "conseguido volver a poner (la plaza) de la División Azul".

También ha estimado que el gobierno municipal ha cumplido un auto judicial en el que la juez había ordenado, como medidas cautelares, que "a la mayor brevedad posible" se pusiera de nuevo el nombre original de las calles hasta que se solucionara el fondo del asunto.

Preguntado por la consideración de uno de sus socios, Guanyar, en relación con este asunto, el alcalde ha estimado que el auto judicial no se ha aplicado antes de tiempo.

"Simplemente, yo creo que, incluso, ya nos habíamos excedido bastante tiempo porque el auto decía a la mayor brevedad posible y, en Derecho, a la mayor brevedad posible es a la mayor brevedad posible", ha argumentado.

Y ha añadido: "Son interpretaciones jurídicas. Yo creo que se ha cumplido (la aplicación del auto), y no hay más. No voy a contestar a Guanyar. En una reunión que hicimos todos los grupos vimos bien cumplirlo, y Compromís está ahí; no pasa nada".

"En fin, yo creo que se ha cumplido (la aplicación del auto) porque lo dijo un juez; por mí, no se hubiera cambiado, pero hay un auto judicial que hay que cumplir".

Y ha sentenciado: "No puedes pedir solamente respeto a la Justicia cuando las cosas son a tu favor; si no, no eres creíble. Tienes que respetar la Justicia siempre, si te la crees, y yo me la creo".

Echávarri ha augurado que "antes de que termine" el actual "mandato habrá sentencia de primera instancia por lo menos" y ha comentado que espera, "además, que sea a lo largo de este año".

"En segunda instancia, si recurre el que pierda, no creo que llegue en este mandato", ha apuntado el regidor, quien ha agregado: "No sé qué fallo va a determinar la jueza".

Por otra parte, ha manifestado que la "invitación" que han girado a la líder del PPCV, Isabel Bonig, para que venga a la ciudad y "honre con su presencia estos logros" del portavoz municipal popular, Luis Barcala, porque "hay que apoyarle a veces", es "totalmente paralela" con "sentarse a negociar".