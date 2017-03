Gómez : El PP no nos va amedrentar con querellas ridículas y absurdas

València, 9 mar (EFE).- La portavoz socialista y primera teniente de alcalde de València, Sandra Gómez, ha tachado de "ridícula" y "absurda" desde el punto de vista jurídico la querella por injurias presentada contra ella por la edil popular Beatriz Simón y ha asegurado que con este tipo de actuaciones no le iban a amedrentar.

Tras conocer que se ha aceptado a trámite esta querella y que ha sido citada a declarar como investigada (antes imputada) el próximo 27 de abril, Gómez ha defendido que como representante pública tiene "el derecho de expresión más ampliamente reconocido por la Constitución Española".

"El PP ni nos va a amedrentar ni a meter miedo a las personas que defendemos el interés de la ciudadanía y luchamos contra la corrupción que afecta no solo a su partido, sino directamente a su grupo y a ella en primera persona con el tema de la operación Taula", ha afirmado.

"A mí no me va a amedrentar ni asustar por muchas querellas que nos ponga para callarnos, porque esto es una querella sobre calumnias e injurias que lo único que intenta es coartar nuestra libertad de expresión como representantes públicos", ha agregado.

Desde el punto de vista jurídico, ha asegurado que es "una querella ridícula, que no va a ningún puerto ni tiene ningún tipo de viabilidad".

"Le recuerdo que los representantes públicos, y más en el seno de un pleno y una comisión, somos las personas que tenemos el derecho de expresión más ampliamente reconocido por la Constitución Española", ha defendido.

"No solo no hice ninguna afirmación, que la podía haber hecho, sino que le pregunté a su asesor si su empresa la utilizaba para blanquear dinero. Parece que eso está en el seno de la comisión de la operación Taula y que algunos testigos lo han trasladado y le pregunté si era cierto", según Gómez.

Ha insistido en que la querella es "absurda" porque tiene derecho a preguntar y porque lo que dijo "está y se verá cuando se levante el sumario".

La portavoz socialista ha dicho que le "da igual" que le quieran coartar su libertad de expresión porque "la realidad" es que defenderán siempre el interés de la ciudadanía y a luchar contra la corrupción, que afecta "muy especialmente" al PP.

Ha explicado que ella preguntó a su asesor si era verdad lo que decía un artículo de prensa sobre la declaración de un testigo recogida en el sumario y si hay una comisión abierta para investigarlo, tenía que preguntar por ello.

"Tengo derecho a preguntar. En ningún caso lo afirmé y está grabado y aunque lo afirmara o mi entonación no fuera suficientemente pronunciada, estoy en mi derecho porque soy representante pública", ha agregado.

Preguntada por la demanda que le interpuso el asesor del PP Luis Salom por vulneración de derechos fundamentales, ha explicado que es un "procedimiento especial que va por los tribunales de lo contencioso pero no es ni penal ni civil".

Ha señalado que le reprocha que no le conteste en qué página del sumario está lo que ella afirma que dice un testigo y ella ha incidido en que se refirió a lo que publicaba un medio de comunicación y que, al no responderle, no vulneró ningún derecho fundamental.

Tanto Salom como Simón son, a su juicio, "dos personajes que buscan continuamente la confrontación y la polémica por cosas absurdas" y que le preocuparían sus declaraciones si vinieran de otras personas que le parecen más serias.