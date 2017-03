El festival VESOS apuesta por una concienciación medioambiental desde el arte

València, 9 mar (EFE).- El festival València Escena Sostenible (VESOS) mezclará en Las Naves la música indie y el swing con ponencias sobre sostenibilidad y cambio climático en su segunda edición ofreciendo, de nuevo, una aproximación a la concienciación medioambiental desde el arte.

La cita acogerá charlas y exposiciones en torno a la lucha contra el cambio climático, talleres sobre movilidad sostenible, un mercado en el que participarán cooperativas, asociaciones, grupos ecologistas, agricultores ecológicos, empresas emergentes medioambientales, puestos gastronómicos de kilómetro cero y música en directo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el festival, que se celebrará los próximos 6 y 7 de mayo, habrá conciertos de todo tipo, charlas, talleres, exposiciones y gastronetas en dos jornadas que empezarán por la mañana y concluirán por la tarde-noche.

En el programa se encuentran propuestas de encuentros como Proyecta València Hacia 2030, donde se conocerán los objetivos de desarrollo sostenible en la ciudad.

Dirigido por un grupo de cinco jóvenes en colaboración con la Asociación BIOagradables, contará también con la presencia de la coordinadora del Festival Climateurope, María Máñez Costa, y la de Climate-Kic, principal iniciativa de la UE sobre cambio climático.

Los talleres de sensibilización serán de carácter gratuito y para adultos, y se realizará un taller cada jornada del festival: el primero de ellos sobre el problema de los plásticos en las playas y la importancia del reciclaje, llevado a cabo por la Asociación BIOagradables.

El segundo taller será a cargo de la Asociación de Alumnos del Climate-KIC (CKAA), y tratará de fomentar la conciencia sobre el cambio climático a través de la fabricación de lámparas LED con materiales reutilizables.

Este año, VESOS volverá también a presentar una muestra de la escena musical valenciana a partir de la diversidad de sus artistas, con grupos como L'Emperador, Lígula y Our Next Movement, pero también grupos de músicos ya consolidados como The SaltitoS o Swing From The Bottom.

El swing tendrá este año, de nuevo, un papel protagonista en la música en directo de VESOS, y además de Swing From The Bottom, la nueva edición del festival contará con la presencia de Tumba Swing, de propuestas íntimas como Ona Nua y el folk pop de Emma Get Wild.

El festival contará con un mercado sostenible y con la participación de cooperativas, empresas implicadas con la movilidad sostenible, asociaciones, grupos ecologistas y agricultores ecológicos, y también habrá espacio para las empresas emergentes medioambientales participantes en el programa de generación de empleo verde de Climate-Kic.

Respecto a la gastronomía, VESOS redundará en el concepto de la comida sana y ecológica a partir de gastronetas de proximidad, con productos artesanos, cerveza, vinos y licores.

El festival contará con la colaboración de EMT València y se volverá a desarrollar en los diferentes espacios que ofrece el Centro de Innovación Urbana de nuestra ciudad, tanto al aire libre como en el interior.