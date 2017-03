Estudian la posibilidad de que València acoja a periodistas refugiados

València, 9 mar (EFE).- La Unió de Periodistes Valencians elaborará un estudio encargado por la Conselleria de Transparencia que analice las posibilidades de que València acoja a periodistas refugiados, un colectivo que ha protagonizado la jornada de hoy del certamen "Internet Freedom Festival".

La acogida de periodistas refugiados ha sido el apartado central de una jornada que ha recibido, en el centro cultural Las Naves, la visita del alcalde de València, Joan Ribó, y del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y en la que se han expuesto las opciones y necesidades que demandan estos trabajadores.

El estudio encargado a la Unió de Periodistes lo realizará la periodista bosnia Esma Kucukalic, quien en declaraciones a EFE lo ha definido como "un desafío, ya que se trata de un colectivo doblemente vulnerable debido a que son periodistas perseguidos, en muchos casos, en sus países".

Kucukalic se encarga habitualmente de la temática de refugiados en la Unió de Periodistes y ha valorado esta oportunidad: "Estoy comprometida con la causa porque me ha tocado de cerca, agradezco esta oportunidad de hacer un informe que beneficie a personas que están pasando ahora por lo mismo que he pasado yo".

Ribó ha agradecido la presencia de los periodistas refugiados que también han asistido al acto y ha relacionado este proceso con la apuesta que está realizando el Ayuntamiento en materia de refugiados: "Nos interesan muchísimo todas las personas que han tenido que salir de su tierra".

El alcalde también ha hecho referencia a la importancia del periodismo, al que ha definido como "uno de los barómetros para medir la calidad de una democracia".

"Tengo claro que estamos viviendo una época de nuevas tecnologías, pero igual de claro es que estas no pueden transmitir información sin periodistas cualificados", ha declarado Ribó.

El conseller Manuel Alcaraz ha explicado en la reunión que este informe encargado supone una gran posibilidad técnica y ha definido como "estupendo" que haya una persona encargada de coordinar este estudio.

"La transparencia necesita medios de comunicación libres y activos", ha explicado Alcaraz tras reivindicar que la Generalitat "siempre ha mostrado un fuerte compromiso por los refugiados".

La nueva presidenta de la Unió de Periodistes, Noa de la Torre, ha destacado a EFE la existencia de "carencias fundamentales" que sufren estos periodistas cuando llegan a otros países.

"Tienen una necesidad de establecerse física y económicamente cuando llegan, vienen con una estructura familiar y de vida completamente destrozada", ha explicado De la Torre.

También ha destacado que este cambio supone que se "congele" su profesión: "En muchos no hablan el idioma, no tienen una red de contactos profesionales y no se les reconoce su título".