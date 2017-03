Les Corts rechazan una moción del PP para "corregir los errores" del Pativel

València, 9 mar (EFE).- El pleno de Les Corts ha rechazado hoy una moción del PP que pedía instar a la Conselleria de Obras Públicas a "corregir los errores" del Plan de acción territorial de la infraestructura verde del litoral (Pativel) y a abrir un trámite de consulta pública de al menos tres meses.

La moción, que también pedía incorporar al Pativel un informe de sostenibilidad económica que cuantificara las indemnizaciones y el impacto económico en cada municipio afectado, únicamente ha contado con los votos del PP, ya que todos los demás grupos han votado en contra.

La iniciativa ha sido defendida por la diputada del PP Elisa Díaz, quien ha asegurado que la mayoría de Ayuntamientos gobernados por partidos que apoyan el Consell están en contra de un plan cuyo "artífice intelectual" es Podemos y Ciudadanos, y ha asegurado: "no decimos no a un Pativel, sino no a este y a cómo se ha tramitado".

Díaz ha afirmado que en el Pativel se ha hecho una "provocación con mentiras, amenazas e insultos" a personas que defienden "sus intereses, lo único que tienen", y a las que les quieren "quitar el hogar, todo lo que tienen, a personas, cambio de nada", lo que ha llevado a presentar 3.200 alegaciones.

El socialista Rafael Briet ha defendido que el Pativel es sostenible desde el punto de vista social, ambiental y económico; ha asegurado que todo lo que pide la moción "se está haciendo o se va a hacer", y ha aseverado que la voluntad de la Conselleria es que haya "todas las garantías" de participación.

La diputada de Compromís Belén Bachero ha acusado al PP de orquestar una estrategia para generar crispación con un plan que ha seguido un proceso "abierto, transparente y participativo" y que no contempla indemnizaciones porque "no se expropia nada", sino que solo afecta a terrenos donde no se aprobó un PAI o ha caducado.

El diputado de Ciudadanos Domingo Rojo ha afirmado que en el Pativel falta concreción en la cartografía y tendría que haber un desarrollo normativo "más exhaustivo" para evitar "errores de interpretación", pero ha recordado que este plan no surge de "una noche loca" del Consell, sino que ya se gestó en 2008, con el PP.

Antonio Estañ, de Podemos, ha afirmado que el Pativel busca contribuir a detener un modelo de desarrollo urbanístico "destructivo", que el PP quiere mantener, y ha lamentado que Díaz actúe como "Evita Perón", a lo que la parlamentaria popular ha respondido que defiende "los intereses de los ciudadanos, como Juana de Arco".

Al inicio del debate, el PP ha cuestionado que no se ha dejado entrar a la tribuna de invitados a afectados por el Pativel, lo que evidencia la "tolerancia" del nuevo Consell y el respeto que le merece el pueblo, a lo que la Presidencia le ha replicado que no se ha autorizado la entrada por los incidentes que hace unos días protagonizaron en esa tribuna.