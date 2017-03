Les Corts derogan la ley de Maternidad con el voto en contra del PP

València, 9 mar (EFE).- El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, gracias a los votos del PSPV, Compromís y Podemos, la norma por la que se deroga la ley autonómica de Protección a la maternidad del año 2009, en la que el PP ha votado en contra y Ciudadanos se ha abstenido.

La ley aprobada hoy señala que es "absolutamente innecesario" mantener una norma que constituye "una discriminación y una tutorización" de las mujeres, algo "impropio" de un Gobierno democrático y "respetuoso" con las libertades individuales y colectivas.

Además, expone que la norma de 2009 "ha sido vaciada" de contenido y de presupuesto desde hace varios ejercicios, con lo que no tiene "posibilidad de aplicación", y que hay otros textos y programas referidos a mujeres embarazadas que, al contrario que esa ley, "no interfieren la libre decisión de las mujeres".

El PSPV, Compromís y Podemos han sostenido que la ley impulsada por Juan Cotino en 2009 "no protegía nada", sino que se hizo en contra de la ley estatal del aborto, solo sirvió para dar 1,1 millones de euros a redes paralelas que ofrecían apoyo a las mujeres para evitar el aborto, y es más propia del siglo XIX.

El PP ha aseverado que esta ley se deroga "por ignorancia, sectarismo político y odio a todo lo que viene del PP", mientras que Ciudadanos ha reprochado al resto de partidos que usen esta cuestión como "arma arrojadiza" y ha considerado que sería más positivo cambiar lo que no les gusta de esta ley que derogarla.

La socialista Rosa Mustafá ha afirmado que el "esperpento" de ley de 2009 está llena de "trampas, mentiras e ideología"; refleja una mentalidad "patriarcal y retrógrada que considera a las mujeres menores de edad", y trata a las mujeres pobres como "úteros donde gestar criaturas para dar en adopción".

Cristina Rodríguez, de Compromís, ha señalado que no tiene "pies ni cabeza" la ley "mal gestada y mal parida" por Cotino, que "no protegía nada" y que recuerda al pasado, cuando las mujeres "eran tratadas como niñas incluso en las instituciones", por lo que ha pedido al PP que "no se alinee con la intolerancia".

La diputada del PP Blanca Garrigues ha indicado que la ley se diseñó exclusivamente para ayudar a las personas y "se limita a regular medidas para las mujeres que libremente" quieran seguir su embarazo, como ayudas o poner a su disposición una red de asistencia personalizada.

Ha reivindicado que esta ley tiene "alma, cabeza y corazón", y derogarla es votar no a que la Generalitat dé ayudas para proteger a las gestantes en especial situación de riesgo o a que las menores gestantes tengan flexibilización temporal del periodo de escolarización, lo que se hace por "sectarismo político".

La diputada de Ciudadanos Mari Carmen Sánchez se ha mostrado de acuerdo con "el fondo" de la ley, velar por dar ayudas a embarazadas en riesgo de exclusión, pero ha afirmado que la Administración no puede "imponer una ideología concreta", y ha instado a consensuar una nueva ley que realmente ayude a las mujeres que quieran seguir con su embarazo, con independencia de su situación económica.

La diputada de Podemos Llum Quiñonero ha afirmado que la ley de Cotino iba dirigida a "disuadir" a las mujeres de que no interrumpieran el embarazo, y ha anunciado la presentación de una proposición de ley que sea "capaz de verdad" de proteger la maternidad.