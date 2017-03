Beatriz Simón :La citación de Sandra Gómez revela que no todo vale

València, 9 mar (EFE).- La concejala del PP en València Beatriz Simón ha asegurado hoy que la citación como investigada de la portavoz socialista y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, a raíz de su querella por injurias constata "que no todo vale" y que "hay límites que, en la vida como en la política, no se pueden sobrepasar".

En declaraciones a EFE tras conocer que se ha aceptado a trámite su querella y que Gómez debe declarar como investigada (antes imputada) el próximo 27 de abril, Simón ha asegurado que es una "firme defensora" de la libertad de expresión pero que cada uno "debe hacerse responsable de las cosas que dice y en qué foro".

En un auto al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Instrucción número 21 considera que podría ser "constitutivos de delito" que Gómez, según la querella, preguntara a un asesor del PP si era cierto, como constaba en el sumario por las declaraciones de un testigo, que Simón había propuesto usar su empresa para blanquear dinero.

"Estoy satisfecha porque lo que quería es que ella y los demás entiendan que todo no vale, que hay determinados límites que en la vida, como en política, no se pueden sobrepasar", ha apuntado Simón.

Ha hecho hincapié en que "en una comisión de investigación en la que se supone que lo que se quiere es averiguar la verdad, uno no puede aportar datos falsos a sabiendas de que son falsos".

"Ella puede opinar, decir 'yo pienso tal y cual', pero no puede dar un dato objetivo diciendo que existe en el sumario una cosa que no es real y no existe en el sumario", ha agregado.

La edil popular ha explicado que habló con la portavoz socialista en su momento y "no quiso avenirse en el acto de conciliación", por lo que decidió hacer uso de su derecho y presentar una querella por injurias, "que la juez ha entendido que podía prosperar y la ha citado como investigada".