Alumnos y profesores reivindican un pacto educativo y derogar la LOMCE

València, 9 mar (EFE).- Asociaciones de alumnos, padres y docentes se han dado cita esta tarde en València en una manifestación para reclamar la participación de la comunidad educativa en un pacto por la educación "que no forme parte de la lucha política" y la derogación de la LOMCE.

Con lemas como "Ni Lomce ni recortes" o "Sí a la enseñanza, sí a las oportunidades, sí al valenciano", las organizaciones convocadas por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública han reivindicado asimismo la reversión de los recortes en educación y un mayor peso de las partidas educativas en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Así lo ha manifestado el portavoz de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, Màrius Fullana, que ha dicho "no explicarse" cómo "un Gobierno que no tiene mayoría absoluta no se ha visto obligado a derogar la LOMCE" y ha criticado que las políticas educativas "no avanzan, no van hacia delante ni hacia detrás, como el perro del Hortelano".

"Queremos que el Gobierno haga lo que reclama la mayoría del Parlamento: derogar la LOMCE, alcanzar un pacto educativo y aumentar la inversión en educación pública", ha afirmado, y ha añadido que el Consell "hace lo posible para paliar los efectos de esta ley", aunque ha matizado que "podría hacer más para avanzar".

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, ha pedido que "se cuente con la comunidad educativa" en la negociación de la nueva ley para evitar "que se convierta en un pacto político".

Candela ha ofrecido cifras de seguimiento de la huelga, que ha sido secundada en los institutos por "un 40 % de alumnos y un 70 % de profesores", mientras que en las universidades el paro ha sido "total".

Desde CCOO, la portavoz, Xelo Valls, ha recordado que el Gobierno central se encuentra "a las puertas" de la aprobación de los Presupuestos para 2017, y ha considerado que es "un momento propicio para hacer presión para que no se apliquen los recortes que vienen de Bruselas y que Rajoy apoya", que, ha detallado, comportarían una rebaja de mil millones de euros en las partidas educativas.

"Siempre nos quejamos de los informes PISA, nos llevamos las manos a la cabeza y nos fijamos en los resultados de los países nórdicos", ha añadido el portavoz de UGT, Pepe Gil, que ha explicado que "lo que funciona en esos países es que tienen leyes de educación pactadas, que están en vigor 30 o 40 años".

La secretaria de Educación del PSPV, Inmaculada Sánchez, también ha estado presente en la concentración, en la que ha apostado por "revertir las malas políticas del PP" con una nueva ley, en cuya negociación, ha asegurado, el PSOE "No va a poner líneas rojas" pero "buscará el consenso".

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha destacado que "las leyes de educación deben ser las que generen un mayor consenso", se ha mostrado "a favor de la escuela pública, de que los Consejos Escolares tengan mayor peso y de que la religión no sea evaluable" y ha criticado que el PP "tenga acceso a los resortes del poder".

"Siempre hemos defendido que la comunidad educativa tenga una mayor participación, hemos estado en contra de la LOMCE, de las reválidas y de los recortes", ha afirmado la diputada de Podemos en Les Corts Sandra Mínguez. "No pararemos hasta que nos hagan caso", ha concluido.