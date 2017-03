Quique Dacosta se lanza al análisis de Europa con cenas a cuatro manos

Madrid, 8 mar (EFE).- Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin en su restaurante homónimo en Dénia (Alicante), considera que Europa está "gastronómicamente mejor que nunca", por lo que ha iniciado una gira para analizarla que incluye un programa con cenas a cuatro manos con algunos de sus más prestigiosos colegas.

"Me he lanzado a una gira que me acercará a los mejores chefs del continente", ha dicho Dacosta, quien anoche cocinó junto con Jonnie Boer, del también triestrellado De Librije en Zower (Holanda); el 29 de marzo lo hará con Andreas Caminada en su restaurante del castillo de Schauenstein, también con tres estrellas en Fürstenau (Suiza) y, en una fecha aún por confirmar con Sven Elverfeld, de Aqua, con tres "brillos" en Wolfsburg (Alemania), entre otros.

Este cocinero autodidacta quiere "poner todos sobre la mesa" en esta gira europea, que aprovechará para analizar la cultura gastronómica de los países que visite.

Todo ello compaginado con la actividad en Quique Dacosta Restaurante, que recientemente inauguró la temporada 2017 con el menú degustación "DNA La Búsqueda", para el que el cocinero sacó la "lupa" para "excavar en las capas menos obvias" de su entorno y llevar al plato productos desconocidos con la intención de "luchar contra la simplificación del mercado".

Dacosta, que es embajador de Acción contra el Hambre, cuenta además con los restaurantes Enigma (Dubai), y Vuelve Carolina, Mercatbar y El Poblet en Valencia, este último también reconocido por la Guía Michelin con una estrella.