Puig reivindica que en veinte meses se ha avanzado en libertad e igualdad

València, 8 mar (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reivindicado hoy que en los veinte meses del nuevo Gobierno valenciano se ha avanzado en libertad y en igualdad, de manera que se está "en el camino correcto de la reparación" y de la recuperación, aunque no se pueden hacer "triunfalismos".

Puig se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts, donde el portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, le ha preguntado si las políticas del Consell garantizan los derechos, libertades y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, a lo que el president le ha asegurado que sí, gracias a las reformas impulsadas.

"Es evidente que queda mucho por hacer, pero hoy hay más libertad y más igualdad que hace veinte meses", ha aseverado Puig, quien ha defendido las políticas que han permitido reparar derechos, de forma que un millón de personas ya no abonan el copago, las familias ya no pagan libros de texto y ya no hay valencianos sin derecho a la Sanidad.

Alexis Marí ha asegurado que el actual Consell no rescata personas ni derechos, sino que "vulnera principios y derechos constitucionales", y le ha instado a "espabilar" para girar al centro y abandonar el "sectarismo más radical del nacionalismo y el independentismo" de sus socios de gobierno, Compromís.

El portavoz de Ciudadanos ha cuestionado el decreto de plurilingüismo, porque "discrimina a una parte de la población" y "chantajea" a los que quieran tener más formación en inglés para que pasen "por el aro de estudiar más horas en valenciano", y la futura ley de función pública, que incluirá el requisito lingüístico.

"Está permitiendo a los nacionalistas que se salgan con la suya, y se equivoca, porque la lengua no puede ser nunca objeto de confrontación entre los ciudadanos", sino que hay que quererla y estimarla desde el respeto, y no usarla como "arma política" ni "imponerla", ha afirmado.

Marí ha puesto notas al Consell y ha atribuido al conseller de Educación, Vicent Marzà, sobresaliente en "inmersión lingüística encubierta", matrícula de honor en "seguimiento de la hoja de ruta del Bloc" y cum laude en "constitución del bodrio de los Països Catalans", frente a un "muy deficiente" de Puig en todas esas áreas.

El president le ha replicado que el Consell "no impone nada" y le ha asegurado que "los fantasmas del pasado" se han ido "de vacaciones", pues "nadie defiende el proyecto de los Països Catalans", y ha reprochado a Ciudadanos que "lo saquen a pasear", a su juicio porque "no tienen nada mejor que ofrecer".

"¿Y ustedes venían a regenerar la política?", ha cuestionado el president, quien le ha pedido a Marí que se entere "de una vez" de que el Estatuto de Autonomía reconoce que el castellano y el valenciano son las lenguas oficiales, por lo que no tienen que "pedir perdón", sino cumplir la norma estatutaria.

Puig ha destacado además que en la función pública se altera el derecho de los ciudadanos cuando estos no pueden ser atendidos en una de las dos lenguas oficiales, "y los radicales son" los que no permitían esa posibilidad, mientras que ha dicho que hay un "proceso abierto" de negociación sobre la futura ley de función pública.

En el turno de repreguntas, la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura ha preguntado si perderán su empleo los profesores que no tienen la capacitación en valenciano, a lo que Marzà ha respondido que han tenido años para formarse y se les seguirá formando, pero, "como no puede ser de otra manera", cumplirán la ley.