Puig apela al "basta ya" antiterrorista para acabar con la violencia machista

València, 8 mar (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha apelado al grito social "basta ya", que unió a los españoles en la lucha antiterrorista y consiguió la paz, para hacer frente también al terrorismo machista, y ha reivindicado "un gran acuerdo valenciano contra la violencia de género".

Puig ha respondido en Les Corts a una pregunta sobre la prevención de la violencia machista y la atención a sus víctimas, formulada por el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, quien ha considerado que un acuerdo institucional "no es suficiente" y ha advertido al Consell de que "corre el riesgo de alejarse de la calle" en esta materia.

Montiel ha precisado que el grito de "basta ya" obtuvo la victoria porque en esa lucha estuvo implicada la sociedad civil, y ha puesto en cuestión algunas de las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno valenciano, al que ha dicho que se puede ser "lento" pero es necesario tener "valentía y coraje" para acabar con esta violencia.

El president ha reconocido la necesidad de "una gran alianza social" para acabar con el terrorismo machista, que empiece por la Educación, pues el fin de este tipo de violencia "no se puede decretar" o establecer por ley, y ha dicho que hasta que no se acabe con el asesinato de mujeres "no seremos una sociedad avanzada".

"Hoy, 8 de marzo, hemos de reivindicar todas las acciones posibles e imposibles para que no haya esta situación de terrorismo machista, que solo en nuestra tierra en los últimos meses ha matado a tres mujeres", ha reivindicado Puig, quien ha reclamado el esfuerzo de todos para hacer posible este reto.

Puig ha dicho que "el gran problema y la gran prioridad" de la sociedad es acabar con los asesinatos de mujeres, algo que, según ha afirmado, "nos llena de dolor, vergüenza y rabia porque pone en cuestión el funcionamiento de la democracia" e impide que ser una sociedad avanzada.

Ha destacado algunas de las medidas puestas en marcha por el Consell, y ha reconocido que son "todavía pocas cosas" y que quieren ir más allá, pues en el compromiso firmado en el Pacto Botánico "es una gran prioridad la lucha y erradicación de la violencia de género".

Antonio Montiel, quien ha dicho no estar ni feliz ni contento de tener que volver a preguntar por esta cuestión un año después, ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta algunas de las reflexiones realizadas por Podemos sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra la violencia de género.

Ha recordado, además, que los primeros miércoles de cada mes se realiza una concentración contra la violencia machista, y ha señalado que este mes sus convocantes "decidieron dejar de guardar minutos silencio y hacer ruido para que los poderes públicos escucharan el clamor y actuaran".

Ha reprochado al Consell que no haya tenido en cuenta la opinión de colectivos y asociaciones de mujeres sobre la orden de protección integral a las víctimas, que haya vuelto a licitar la gestión de los centros mujer 24 horas, y la "deficiente interlocución con asociaciones y colectivos locales.

"Su gobierno corre el riesgo de alejarse la calle", ha advertido Montiel, quien ha considerado que el acuerdo institucional "no es suficiente", pues la administración no puede asumir "en solitario" la erradicación de la violencia machista, y es necesario "valentía y coraje".

En su réplica, Puig ha afirmado que el pacto que propone es un "una gran alianza social", empezando por la educación, pues es consciente de que "las instituciones no pueden resolver este problema", cuya solución "va más allá de decisiones políticas" y no puede decretarse o establecerse por ley.

Ha defendido las medidas puestas en marcha por el Consell, aunque ha reconocido que les gustaría ir más rápido, y ha apostado por el ejercicio de la autoridad con "humildad".

Por otra parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha avanzado que la red Infodona está previsto que funcione en abril, lo que permitirá llegar al doble de municipios, y ha asegurado que en estos momentos no pueden ejercer la gestión directa de los centros mujer 24 horas y por eso se ha licitado el contrato por dos años.