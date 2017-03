Oltra: Los refugiados estarían encantados en las instalaciones valencianas

València, 8 mar (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se ha mostrado convencida de que los refugiados "estarían encantados" de alojarse en las instalaciones habilitadas en la Comunitat, unos espacios que, según ha dicho, "están en condiciones" y si no, hay líneas de subvención para adecuarlos.

Oltra ha comparecido en el pleno de Les Corts Valencianes, a petición del PP, para explicar los medios ofrecidos por la Generalitat al Gobierno central para acoger a los refugiados sirios que lleguen a España.

Ha hecho un repaso de todas las acciones emprendidas por el Consell desde que en septiembre de 2015 la imagen de Aylan, el niño ahogado en el Mediterráneo, conmocionaba al mundo y ponía el foco sobre un drama, el de los refugiados, "que aún se vive".

Oltra ha afirmado que el Consell "estaba preparado en 2015 y lo está ahora para acoger a unos 1.400 refugiados" y lo único que falta es, según ha dicho, "la voluntad de quien detenta la competencias en materia de inmigración, el Gobierno de España".

La popular María José Català ha reprochado a Oltra que hiciera "aquello para lo que no tenía competencia", que era viajar a Grecia y firmar un protocolo de intenciones, pero no haga aquello para lo que sí tiene competencias que es "garantizar la dotación de recursos de las personas refugiadas".

Català, quien ha denunciado que el Consell haya ofrecido espacios y viviendas que no reúnen las condiciones óptimas para acoger refugiados, ha asegurado que le preocupa que las personas que vengan a la Comunitat "no tengan camas, sanitarios o ventanas" y le preocupa "tener un Gobierno que va de lo que no es".

"Ofrecer eso no es solidario, es postureo", ha asegurado Català, quien ha mostrado las fotos publicadas en un medio de comunicación en la que se ven algunos de los espacios ofrecidos por la Generalitat.

La vicepresidenta ha asegurado que el plan de Consell es "estupendo" y que las infraestructuras "están preparadas", y ha considerado que las objeciones del Gobierno central "son excusas para no traer a refugiados" porque "se niega a que estas personas encuentren aquí una futuro lejos de las bombas y del horror".

Ha criticado que se consideren no adecuados algunos espacios por estar en viviendas habitadas, no ser permanentes o estar lejos de colegios o centros de salud, y se ha preguntado si es mejor tener un colegio a cinco kilómetros y disponer de transporte escolar o vivir en un campo de refugiados sin escolarizar.

Según ha dicho, si hay edificios que "no reúnen las condiciones óptimas", por tener una ventana rota o faltar camas, existe una línea de subvenciones del Gobierno de trece millones para este tipo de cuestiones y la Generalitat ha habilitado otros 600.000 euros para adecuarlos.

"¿Cree que están mejor ahí que en un inmueble en la Comunitat?", ha preguntado Oltra mostrado imágenes de los campos de refugiados, y ha dicho que los valencianos han ofrecido "lo mejor" que tienen porque tienen "ganas de acoger, corazón, decencia y vergüenza" y son un pueblo acogedor que el PP "ha dejado de representar".

Oltra se ha mostrado orgullosa de formar parte de un gobierno que ha sido "el primero de la Unión Europa en visitar los campos de refugiados griegos" y ha señalado que no sabe si la diputada del PP y exconsellera de Educación estará "tan orgullosa de los viajes que se hacían durante su gobierno".

Clara Tirado (PSPV) ha trasladado su apoyo al compromiso de acoger refugiados, mientras que Marian Campello (Compromís) se ha mostrado orgullosa de tener un Gobierno "que si se extralimita es para traer a refugiados y no para disparar bolas de goma en la costa del Tarajal", donde hubo quince muertos que, a su juicio, "pesan en la mochila del PP".

El portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, ha criticado que el Gobierno y el Consell se pasen el día "echándose en cara quién lo hace peor", y Fabiola Meco (Podemos) ha apelado a quienes tienen la responsabilidad y "la capacidad de acción", en este caso el Gobierno de España, para que ponga "medidas y soluciones".