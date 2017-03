Morales cree que si el PP recurriera las cuentas sería "predemócrata"

Alicante, 8 mar (EFE).- La concejala de Hacienda del ayuntamiento de Alicante, Sofía Morales, ha considerado hoy que el PP no cumplirá su amenaza de presentar un recurso judicial contra el acortamiento de los plazos para presentar enmiendas a los presupuestos decretado por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, ya que ésa sería una actitud "predemócrata".

En declaraciones a los medios antes del acto institucional celebrado en el Salón Azul de la Casa Consistorial con motivo del Día de la Mujer, Morales ha instado a los populares a que lleven el debate el pleno municipal, "donde todo el mundo".

También ha resaltado que, si quieren recurrir a los jueces, deben hacerlo "con pruebas de un delito" y ha afirmado que el PP "no tiene ninguna prueba, es más, miente".

"No lo van a hacer, lo han amenazado, pero no lo van a hacer; no se puede utilizar la judicialización en lugar de la democracia y no son tontos, son bastante más inteligentes, aunque mienten", ha opinado.

Morales ha reconocido que, como oposición, los populares tienen que presentar alegaciones donde digan que su propuesta es mejor que la del equipo de gobierno y que, para eso, en tema de presupuestos, existen las enmiendas.

"Decir que los vas a judicializar es volver a la no democracia", ha zanjado.

La edil ha informado de que el pleno municipal donde se votarán las cuentas municipales para 2017, que prevén unos ingresos de 245 millones de euros y unos gastos de 243 millones, tendrá lugar el próximo 16 de marzo.

Además, ha asegurado que desde su departamento trabajan "a toda marcha" para contestar todas las alegaciones "una por una, con todo el cariño del mundo, ya sean con falta de forma, por una cuestión ideológica o una asumible".