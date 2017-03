La falta de medios impide reproducir los dos disparos a la viuda de Sala

Alicante, 8 mar (EFE).- La falta de medios técnicos ha impedido reproducir los dos disparos que acabaron el pasado 9 de diciembre con la vida de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, en la reconstrucción de los hechos efectuada en la tarde-noche de ayer.

Según fuentes jurídicas, la prueba debía realizarse inicialmente durante la inspección ocular de ayer, programada por el juez que instruye la causa, José Luis de la Fuente, en el concesionario de coches Novocar, en la plaza de la Luna de Alicante, donde se cometió el crimen.

El magistrado había acordado la práctica de esta diligencia solicitada por la defensa del presunto asesino, Miguel López, yerno de la fallecida, para calibrar la sonoridad de los dos tiros.

No obstante, la Policía comunicó al propio titular del juzgado de Instrucción 7 de la ciudad que no disponía ayer de los medios necesarios para llevarla a cabo, por lo que habrá de fijar una nueva fecha para ello, según explicó al término de la inspección ocular uno de los abogados de la acusación particular, Alejandro Bas.

El sumario sobre el crimen de María del Carmen Martínez, de 72 años, recoge que las balas que le causaron la muerte habían sido recortadas de forma artesanal de 23 a 20 milímetros.

Los expertos en balística de la Policía Nacional concluyen que esa munición fue disparada con una pistola semiautomática bastante antigua, probablemente una FN modelo 1903, fabricada en Bélgica entre 1903 y 1927, o una Webley-Scott 1909, de fabricación británica.

El informe de los especialistas no descarta, además, que el arma homicida llevara incorporado un silenciador, pues ambos modelos lo admiten con los "acoples necesarios".

La inspección ocular en el concesionario Novocar concluyó ayer sobre las 20.20 horas, después de tres horas en los que agentes de la policía científica tomaron imágenes con cámaras de vídeo y de fotografía de las instalaciones, tanto de día como después de anochecer.

Uno de los objetivos de esta diligencia era medir la luminosidad existente en la escena del crimen, concretamente en el lavadero donde fue tiroteada la víctima, donde volvió a estacionarse el Porsche Cayenne plateado en el que ésta se encontraba.

Las imágenes van a quedar registradas en un soporte digital que se incorporará a las diligencias judiciales para que el jurado popular encargado de dictar un veredicto en los próximos meses pueda analizarlas.