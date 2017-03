Casanueva:la sanidad puede saltar por los aires por la amenaza de la obesidad

Valencia, 8 mar (EFE).- El Premio Rey Jaime I de Medicina Clínica de 2005, Felipe Casanueva, ha advertido hoy de que si no se realizan campañas "serias" de prevención y control de la obesidad en España "existe el riesgo de que el sistema sanitario "salte por los aíres".

"La obesidad es una amenaza global que todos debemos atender", ha asegurado a EFE Casanueva, quien ha denunciado que no existe una implicación de la administración en este "problema de salud pública" porque es la única enfermedad cuyos fármacos no son subvencionados por el sistema sanitario.

Casanueva ha participado en una jornada organizada por la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA) sobre la "Relación del apetito y anorexia", en la que ha hablado de "Control hormonal del apetito. Hormonas tradicionales y recién descubiertas".

Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, obtuvo el Premio Jaime I por sus aportaciones en programas de regulación y acción de la hormona del crecimiento, el papel de la leptina y su regulación, los tumores hipofisarios y los factores de crecimiento del humor vítreo en diabéticos y la regulación de ingesta.

Casanueva ha alertado de que en España entre el 25 y el 27 por ciento de la población adulta es obesa, y aunque son cifras "preocupantes" lo son más las de obesidad infantil, que en nuestro país oscilan entre el 15 y el 17 por ciento de los menores.

"Sabemos que en un niño normal el riesgo de ser obeso cuando sea adulto es del 15 por ciento, pero si el niño es obeso, este riesgo es del 82 por ciento", ha afirmado el experto, quien ha sentenciado: "niño obeso es igual a adulto obeso".

A su juicio, este es un concepto "que no tiene la sociedad española que, influida por las abuelas, piensa que el niño regordete es más sano y no hay que preocuparse porque cuando dé el estirón se le va a pasar. Esto es absolutamente mentira".

Por eso, considera "muy importante" que haya campañas de prevención y control de la obesidad en los más pequeños, tanto desde los colegios como a través de los propios padres, y que "sepan que esos kilos de más que tiene el niño no son buenos para él".

"Con estas cifras, si todos los niños obesos se hacen adultos obesos corremos el riesgo de que el sistema sanitario español salte por los aires, porque la obesidad no es un problema estético sino de salud", ha indicado.

Según Casanueva, la obesidad es una causa "muy importante" de infartos de miocardio, ictus, hipertensión, hiperlipemia, artrosis o diabetes melitus tipo 2, y también es la causa directa de varios tipos de cáncer como el de mama, endometrio o de próstata "y cada vez la lista aumenta".

"La sociedad está minusvalorando la obesidad, cuando es una enfermedad muy grave, la asesina silenciosa, y reduce la esperanza de vida entre 5 y 20 años", ha asegurado Casanueva.

Ha criticado que "todavía no hay una implicación de la administración" en este problema, ya que ninguno de los dos únicos fármacos que hay para tratar la obesidad es reembolsado y tiene que ser pagado por los pacientes, "y muchos de ellos no pueden hacerlo por sus elevados precios".

"El sistema financia fármacos para la hipertensión, la diabetes o la hepatitis C, y se hacen trasplantes de hígado gratis. Todo se financia, pero a los pacientes obesos nunca en la historia de España se les ha financiado ningún fármaco para la obesidad", ha destacado.

A su juicio, "eso indica hasta qué punto la administración sanitaria no ha entendido el problema de la obesidad. Sigue creyendo que es un problema de falta de voluntad del paciente y eso es mentira porque nadie sabe a qué se debe la epidemia de obesidad ni por qué en unas zonas hay más y en otras menos".

Según el experto, hay muchas hormonas que no han sido descubiertas que regulan el peso corporal y el apetito y hay varios grupos que trabajan en su búsqueda, aunque ha indicado que las farmacéuticas no desarrollan un fármaco cuando saben que no va a ser reembolsado por el sistema sanitario y van a vender la décima parte.