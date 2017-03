CaixaBank alerta del menor volumen de crédito y las exigencias de capital

València, 8 mar (EFE).- El director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha asegurado hoy que el sector financiero tendrá tasas de rentabilidad más bajas por el menor volumen de crédito, que es la base del negocio bancario, y el continuo aumento de las exigencias de capital por parte del regulador.

Alcaraz ha indicado en la conferencia inaugural de la feria Forinvest que las exigencias de capital están constantemente en aumento en un entorno de regulación, lo que hace que el mercado financiero sea un mercado regulado como el de las comunicaciones o la energía.

Existe la sensación, ha manifestado, de que el sector se acabe convirtiendo en un servicio público regulado y, por tanto, las tasas de rentabilidad caerán significativamente.

La reestructuración del sector financiero ha posibilitado un sector más saneado, solvente y más eficiente, pero no se han acabado los problemas porque existen amenazas, una de ellas en la base del propio negocio: "Si no hay crédito, no vendemos", ha afirmado.

El menor volumen de crédito, unido a los tipos de interés bajos o negativos, obliga a los bancos a ser capaces de generar ingresos que no procedan de la actividad tradicional del crédito, y ha agregado que esta cuestión está resuelta en CaixaBank.

Ha señalado que no existe demanda suficiente de crédito por parte de las empresas, y la que puede haber, acude a otros tipos de mercados, así como de la "desaparición" del balance de los bancos de 100.000 millones equivalentes a la liquidez del FLA.

Ese crédito al sector público para ayudar a reducir el coste financiero de las comunidades autónomas ha sido sustituido en el balance de las entidades por el Tesoro.

También la reestructuración ha tenido su parte positiva al haber recibido el tutelaje europeo en cuanto a la normativa de regulación, y en este sentido ha remarcado que la capitalización de la banca española ha sido "imprescindible" para que los depósitos de los ahorradores no desaparecieran como en otros países, lo que constituye "un valor para la sociedad que muchas veces se olvida".

Sobre la evolución de la economía española, Alcaraz ha destacado que a partir de los datos de enero y febrero se prevé un crecimiento del PIB cercano al 3 % en los próximos dos años y una recuperación del empleo que ya se está produciendo, aunque ha advertido de que existen tramos de edad con tasas altas (jóvenes) y grandes diferencias geográficas que hay que corregir.

El director general de CaixaBank se ha referido a la importancia del sector turístico en España, en el que es líder, y ha instado a cuidar este sector y no ponerlo en peligro, por ser uno de los factores que ha propiciado la recuperación.

En la salida de la crisis, España "se ha beneficiado" de los tipos de interés cero o negativos marcados por el Banco Central Europeo, un aspecto que ha sido "una cesión de soberanía" en política monetaria, y en este punto ha comentado que al país le iría mejor si también cediera las políticas fiscales.