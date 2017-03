Benidorm y Proyectos Temáticos acuerdan un nuevo convenio para Centro Cultura

Benidorm , 8 mar .- La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat (SPTCV) ha dado el visto bueno a las peticiones formuladas por el ayuntamiento de Benidorm con respecto al futuro del Centro Cultural.

Éstas ya han sido incluidas en un nuevo convenio, que será suscrito por ambas partes previo paso por pleno -el próximo viernes- para su aprobación por los grupos políticos municipales.

Este asunto se ha abordado hoy en la Junta de Portavoces celebrada en el ayuntamiento de Benidorm, en la que el gobierno local ha informado al resto de grupos del borrador de convenio que la SPTCV ha remitido a los técnicos municipales, quienes han dado luz verde al mismo.

Así, según han confirmado a Efe fuentes municipales, en el nuevo convenio se recoge que los trabajos previstos por parte de la SPTCV son sólo una primera fase y que, por lo tanto, no suponen la finalización del centro.

De ese modo queda abierta la vía para una segunda fase de continuación de obras "cuando la coyuntura económica sea otra" como reclamó en su día el alcalde, Toni Pérez.

Del mismo modo, el documento también incluye la homologación del conservatorio de música y danza que allí se ubicará, así como el resto de salas y espacios que se ejecuten.

Y, por último, también se compromete Proyectos Temáticos a finalizar tres de las cuatro fachadas del edificio en la primera fase de los trabajos.

La fachada restante, que da a la calle Ibiza, no será la definitiva debido a aspectos técnicos ya que la gran sala auditorio del inmueble recae sobre ese lado y no puede acometerse hasta que se ejecute la citada sala, que no se contempla en la primera fase.

El Consell ha presupuestado seis millones de euros este año para iniciar las obras de la primera fase del Centro Cultural.

Algunos grupos de la oposición habían expresado su preocupación por el hecho de que se había establecido la fecha del 31 de marzo como límite para firmar el nuevo convenio y que, de no ser así, "el dinero del Consell pudiera destinarse a otros proyectos".