Alcaraz alerta del menor volumen de crédito y exigencias capital

València, 8 mar (EFE).- El director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha asegurado hoy que el sector financiero va a tener tasas de rentabilidad más bajas por el menor volumen de crédito, que es la base del negocio bancario, y el continuo aumento de las exigencias de capital por parte del regulador.

Alcaraz ha indicado en la conferencia inaugural de la feria Forinvest que las exigencias de capital están constantemente en aumento en un entorno de regulación, lo que hace que el mercado financiero sea un mercado regulado como el de las comunicaciones o la energía.

Existe la sensación, ha manifestado, de que el sector se acabe convirtiendo en un servicio público regulado y, por tanto, las tasas de rentabilidad van a caer significativamente.

La reestructuración del sector financiero ha posibilitado un sector más saneado, solvente y más eficiente, pero no se han acabado los problemas porque existen amenazas, una de ellas en la base del propio negocio: "si no hay crédito, no vendemos", ha afirmado.