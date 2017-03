Los valencianos de Moma Teatre estrenan "Vània" en TNC con entradas agotadas

Barcelona, 7 mar (EFE).- La compañía valenciana Moma Teatre, fundada por Carles Alfaro, estrenan mañana en la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) "Vània", de Chéjov, con las entradas agotadas para todas las funciones.

La pieza teatral, que se podrá ver en Barcelona hasta el 12 de marzo, se estrenó en el Teatre Rialto de Valencia el 3 de febrero y ha estado en el Festival Temporada Alta de Girona y Teatros del Canal de Madrid.

Carles Alfaro y la compañía Moma Teatre vuelve al TNC después del éxito obtenido con "La caiguda", de Albert Camus, la temporada 2001/2002 en la Sala Tallers y la temporada 2002/2003, cuando repusieron el espectáculo en la Sala Petita.

Posteriormente, Carles Alfaro ha dirigido otros títulos en el TNC como "L'escola de les dones", de Molière, en la Sala Gran la temporada 2002/2003 y "Ròmul El Gran", de Friedrich Dürrenmatt, en la Sala Petita la temporada 2004/2005.

En esta ocasión, la compañía valenciana se acerca a un clásico de Chéjov sobre las oportunidades perdidas y el paso del tiempo, que el genio ruso estrenó en 1899.

A pesar del tiempo pasado, los miembros de Moma Teatre ven paralelismos entre la Rusia de finales del siglo XIX y la Valencia del siglo XXI.

Después de la mala acogida que tuvieron en San Petersburgo las representaciones de "Tío Vania" y "Las tres hermanas", Chéjov dijo: "se puede escribir teatro en Alemania, Suecia, incluso en España, pero no en Rusia, donde los actores no son respetados, donde son atacados brutalmente, donde no se les perdona ni el éxito ni el fracaso".

"Salvadas las distancias, la indiferencia institucional de tantos años hacia la escena valenciana, y en particular hacia el trabajo de los actores, nos ha movido a abordar el montaje de 'Vània' pensando en esos actores tantas veces desatendidos", han señalado los miembros de la compañía en un comunicado.