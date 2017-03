Puig: Nadie de Compromís me ha mostrado malestar por la Fundación CICAL

València, 7 mar (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado hoy que "ningún representante de Compromís" le ha "mostrado ningún malestar" en relación al Centro de Investigaciones de Conocimientos para la Administración Local (Fundación CICAL) que impulsa el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo.

"Es un asunto que realmente no entiendo, es un acuerdo por unanimidad de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para hacer una especie de instituto tecnológico del ámbito local, que fue apoyado por las universidades públicas valencianas", ha asegurado Puig tras visitar el museo del Gremio Artesano de Artistas Falleros.

"Si se presentan proyectos positivos tendrán apoyo y si no, no lo tendrán, es evidente que no es ningún chiringuito ni ningún montaje", ha insistido.

Preguntado por la persona que está al frente de esta iniciativa, el dirigente socialista José Manuel Orengo, Puig se ha preguntado si "¿hablamos de 'macartismo'?" y ha subrayado que: "es la persona que ha decidido la Federación de Municipios, yo no he decidido nada respecto a esa fundación".