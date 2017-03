Manuel Pastor, nuevo presidente tras la dimisión de José Verdú

Elda , 7 mar .- El Elda Prestigio ha pasado a estar presidido por Manuel Pastor tras la dimisión de Jose Verdú, después de haber estado cuatro años en el cargo .

Verdú presentó ayer su dimisión y señaló en un comunicado público que "esta decisión la tomo por motivos profesionales, personales y de falta de tiempo que me impiden seguir representando a la entidad con la intensidad y dedicación que esta se merece".

El hasta ahora vicepresidente, Manuel Pastor, indicó tras relevarle en el cargo que: "Me he decidido a asumir la presidencia porque Verdú ha decidido dar un paso al lado".

"Me ha costado decidirme pero he hablado con federativos, con amigos y con la familia y me han animado a dar un paso adelante, quiero venir a hacer cosas. Mi objetivo es asentar el club, la base está muy asentada y ojalá en el futuro podamos conseguir que el primer equipo pueda retornar a la división de Honor", concluyó.