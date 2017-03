Echávarri tilda de "mentiroso" y "persona sin palabra" a Barcala

Alicante, 7 mar (EFE).- El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha tildado hoy de "mentiroso" y "persona sin palabra" al portavoz municipal del PP, Luis Barcala, y ha considerado una "irresponsabilidad absoluta" que los populares intenten paralizar los presupuestos del consistorio para 2017 en los tribunales.

Echávarri ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por los periodistas sobre la interposición por parte del grupo popular de un recurso de reposición en contra del decreto de Alcaldía por el que se acorta de seis a tres días el plazo de enmiendas al presupuesto de la ciudad para este año, lo que, de prosperar, podría paralizar las cuentas en los tribunales.

El regidor socialista ha revelado que le dio los documentos de los presupuestos a Barcala "cinco días antes" de los que tenía por derecho y ha expuesto: "Lo que pasa es que, por lo menos, voy de buena fe y no le pedí que me firmara un recibo, porque parece que niega que los tuviera antes, lo cual es complicado".

"Una persona sin palabra y que, además, engaña reiteradamente es complicado que pueda ostentar la portavocía de un grupo tan importante como la del grupo popular", ha sentenciado Echávarri, en referencia a Barcala, de quien ha dicho: "Un mentiroso no puede ser alcalde de la ciudad de Alicante; que se vaya olvidando porque la gente esto le pasa factura".

Ha opinado que la pretensión de los populares de judicializar el tema de los presupuestos supone "una irresponsabilidad absoluta" y ha asegurado que, cuando el PP gobernaba el Ayuntamiento de Alicante, "muchas veces" acortó los plazos para que la oposición pudiera presentar enmiendas a los presupuestos.

Por ello, Echávarri ha anunciado que había solicitado "un informe de los años" en los que los populares "acortaron los plazos" y lo "hicieron por urgencia".

"Si los hemos presentado tarde y tenemos prisa es por su única responsabilidad (la de los populares) porque estamos intervenidos y tenemos que enviar los documentos, los presupuestos, a Madrid", ha asegurado Echávarri.

Y ha subrayado: "Si no estuviéramos intervenidos, no se preocupe, señor Barcalá, que no hubiéramos recortado los plazos, como sí que lo recortaban ellos".

"Aun así quieren judicializarlo" cuando se trata de "unos presupuestos que dan progreso a la ciudad de Alicante", ha señalado.

El alcalde ha incidido en que los populares "no quieren progreso" para la ciudad de Alicante.

"Quieren que todo vaya mal para que ellos se conviertan no sé en qué se van a convertir, piensan ellos mismos que en salvadores", ha indicado el alcalde, quien ha sostenido que los populares "quieren que todo vaya mal".

"Cuanto peor, mejor; ésta es la política que tienen", ha reiterado.