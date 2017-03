Cierran la comisión que investiga a PP-València con la oposición de ValC y Cs

València, 7 mar (EFE).- La comisión municipal que investiga la gestión del PP para dirimir posibles responsabilidades políticas ha aprobado su cierre con los votos a favor de PP y dos de los tres socios de gobierno, Compromís y PSPV, mientras que el tercero, València en Comú (ValC), y Ciudadanos (Cs) han votado en contra.

El portavoz de ValC, Jordi Peris, ha explicado a EFE su "posición diferenciada" del resto de sus socios de gobierno al considerar que la comisión debería hacer comparecer a empresarios y técnicos relacionados con el contrato de la Rambleta, uno de los que están bajo sospecha e investigados en una pieza separada del caso Imelsa.

Ha explicado que la mayoría del trabajo se ha centrado en la parte del pitufeo, investigada en otra pieza de esta causa, y que, ha dicho, sirve para dirimir responsabilidades políticas, uno de los objetivos de la comisión.

"El otro objetivo era establecer mecanismos para que no se repitiera y para ello era importante entrar en los expedientes de los contratos", ha afirmado Peris, quien ha propuesto dos rondas de comparecencias más.

Ha explicado que la comisión reclamó al juzgado los expedientes de cuatro contratos de la Concejalía de Cultura investigados en esa pieza pero solo les ha llegado el de la explotación y gestión del centro cultural La Rambleta.

En opinión de Peris, había que ahondar en él porque "nos cuesta 2,3 millones al año, el 65 % del presupuesto de Acción Cultural, y, es un contrato en vigor al que quedan 16 años".

"Era importante seguir con la Rambleta porque en una primera lectura de documentación se apunta a presuntas irregularidades como modificaciones del proyecto de obra que no sé sabe a qué responden o cambios en el accionariado durante el proceso", ha agregado y ha recordado que en el plan de trabajo inicial estaban previstas las comparecencias de empresarios y técnicos que no se han realizado.

La comisión ha votado también hoy el informe final de conclusiones tras varios meses de comparecencias y reuniones de la comisión, que ha contado con los votos a favor de Compromís, PSPV y PP, mientras que ValC y Cs se han abstenido.

Según Peris, su abstención no responde a que no estén de acuerdo con su contenido sino porque "no lo consideramos el informe final" y cree que deberían "haber llegado más allá".

Ha explicado que la documentación requerida al juzgado tiene que seguir llegando y habrá que estudiarla aunque no sabe si la solución sería abrir una nueva comisión de investigación.

El portavoz del PP, Eusebio Monzó, ha asegurado tras el cierre de la comisión de investigación que las conclusiones han servido solo para ratificar "que el único interés del tripartito y Ciudadanos por esta comisión era obtener un rédito político más allá de las actuaciones jurídicas que están en marcha".

En un comunicado, Monzó ha considerado que "ha quedado manifiesta la ruptura que existe hoy en el tripartito", pues han sido "incapaces de mantener la misma posición y caen en continuas contradicciones unos con otros".

A su juicio, "es incuestionable que los hechos que se han valorado en la comisión no están relacionados con la actividad laboral en el consistorio de ninguno de los miembro del grupo popular" y que de su trabajo no se desprende que ninguno de los investigados "haya participado en hecho alguno que pueda revestir alguna presunta infracción o ilícito penal ni administrativa".

El PP ha sido el que más medidas han propuesto "para que la transparencia fuera la máxima posible", según Monzó, que ha defendido que las cuentas de los grupos estén al alcance de los valencianos.