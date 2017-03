Bellido:Barcala y sus compañeros del PP son los herederos del tardofranquismo

Alicante, 7 mar (EFE).- El portavoz del Ayuntamiento de Alicante, Natxo Bellido, ha calificado al portavoz popular, Luis Barcala, y a sus compañeros del PP de ser "los herederos del tardofranquismo" por su denuncia al proceso del cambio de nombres franquistas de la ciudad en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

En la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, Bellido ha afirmado que ahora que los populares "ya no pueden robar, porque no están gobernando", se dedican a "hacer, por todos los medios posibles, qué placas que, cuando las miramos cualquier alicantino tenemos que bajar la cabeza, sigan estando presentes y visibles".

El también dirigente de Compromís ha asegurado que "los de la camisa azul serán los únicos contentos" con la aplicación de las medidas cautelares ordenadas por la jueza tras la denuncia de los populares y que obliga a restituir el nombre original de las calles hasta que haya un fallo judicial al respecto.

"Solo hay minoría en la ciudad, y el PP quiere hacerse el capitán de esa minoría, que quieren que esas placas nos sigan recordando a una etapa que no puede ocupar un sitio destacado en las calles de la ciudad", ha opinado.

Bellido ha utilizado calificativos como "vergonzoso, esperpéntico, triste, lamentable y grave" este proceso de vuelta a la denominación franquista y la posición de los populares.

"El PP en dos años no ha hecho una puñetera propuesta en este Ayuntamiento; no se le conoce ninguna idea, salvo una cuestión: que las placas franquistas vuelvan a estar visibles", ha incidido.

En este sentido, ha agregado que los populares "solo saben hacer política en los juzgados", pues es "a lo que están acostumbrados" ya que es "lo que hacían cuando se enteraban de que estaba saqueando las arcas públicas".

"Me da pena, ya no como portavoz, sino como alicantino, que el PP, que el otro día me decía que me subiera una escalera, no se suba a la escalera de la democracia, no suba los peldaños que la sociedad alicantina hace tiempo que subió, y continúe en el primer peldaño, en el tardofranquismo, que es donde está instalado, desgraciadamente", ha subrayado.

En cualquier caso, Bellido ha destacado la importancia de que, como administración pública, el Ayuntamiento cumpla con el mandato judicial, aunque ha asegurado que el equipo de gobierno continuará trabajando para cumplir la Ley de Memoria Histórica y para Alicante "atienda a valores democráticos".

El nuevo cambio del callejero se hará "dentro de la normalidad de la anormalidad que supone volver a las denominaciones franquistas", ha señalado, a la vez que ha resaltado que, "gracias al PP", el Ayuntamiento "va a hacer el ridículo" en toda España cuando, por ejemplo, se escenifique el cambio de la Plaza de la Igualdad por el de la División Azul.

Por su parte, el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, ha informado de que ha firmado el decreto para que se ponga en marcha este "recambio" esta misma mañana y ha augurado que los trabajos comenzarían el próximo jueves.

Echávarri ha advertido de que el Ayuntamiento debería haber hecho caso al auto judicial que ordenaba las medidas cautelares el mismo día en el que salió, por lo que ha reconocido que llevaban "muchísimo retraso" y que él mismo se estaba jugando "un apercibimiento judicial".

"Si decíamos que no íbamos a ocupar portadas por escándalos judiciales, que aperciban al alcalde es un escándalo que no voy a permitir que la ciudad soporte", ha aseverado.

También ha coincidido con Bellido en que toda esta situación tiene "un único culpable" que es, según él, Barcala, y ha bromeado con la posibilidad de invitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la líder del PPCV, Isabel Bonig, al cambio de placa de la Plaza de la Igualdad por la División Azul, "para que vieran lo que ha hecho su portavoz".