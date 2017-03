Los valencianos Cuerdas de Acero versionan a Queen con instrumentos clásicos

València, 6 mar (EFE).- La agrupación valenciana Cuerdas de Acero, que interpretan versiones de canciones de rock con instrumentos de cuerda clásicos, rendirán homenaje al rock internacional en un concierto que incluirá versiones con cello, violín y guitarra clásica de canciones de Queen.

El grupo, formado en 2011, interpretarán el próximo 26 de marzo a las 19 horas en el Auditorio de Torrent canciones como "Light My Fire" de The Doors, "Innuendo", "Bohemian Rhapsody" o "We Wil Rock You" de Queen, "With Or Without You" de U2, "Nothing Else Matters" de Metallica o "It's a Long Way to the Top" de AC/DC, entre otros, según un comunicado.

La banda está formada por el guitarrista Toni Cotolí, el percusionista Vicente Merodio, el cello David Forés y el violinista Manolo Segarra, todos ellos valencianos.

Esta banda, que interpreta temas de blues, rock y heavy metal adaptados a instrumentos clásicos, busca crear un nuevo sonido a través de la fusión de estos géneros.

Para Cotolí, "la creatividad es algo inherente a la música que le hace ser un arte en constante movimiento, en constante cambio, por lo que siempre hay algún estilo nuevo que surge de la fusión de otros".

La música de Cuerdas de Acero va dirigida "tanto a los amantes de los instrumentos clásicos, que saben valorar sus ricos armónicos y su timbres cálidos", como "a los fans del rock que a través de este contacto pueden aprender a apreciar y disfrutar el sonido de la guitarra clásica, el violín o el cello2.

Para el concierto del próximo 26 de marzo, que reunirá de nuevo a todos los miembros de la banda de rock instrumental, tras un año y medio fuera de los escenarios debido a la incompatibilidad en la agenda de sus componentes, Cuerdas de Acero ha preparado una versión especial de "Sweet Child O' Mine", de Guns N' Roses, para celebrar que se cumplen 31 años del primer concierto de dicho grupo.

"Esta canción va a sorprender porque en ella se puede apreciar que pese a que nuestros arreglos están adaptados a los instrumentos clásicos de cuerda, respetan las versiones originales y no renuncian a la fuerza de los temas eléctricos", ha explicado Cotolí.