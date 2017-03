Juzgan a un acusado de poner un explosivo en el coche de su expareja

Alicante, 6 mar (EFE).- La fiscalía ha solicitado hoy en un juicio celebrado en Alicante quince años de cárcel para un hombre al que acusa de intentar asesinar a su expareja con un explosivo casero colocado en el reposacabezas del asiento del conductor de su coche.

El procesado, Óscar O.R., que está en prisión provisional por estos hechos, se ha declarado inocente y ha afirmado que no desea "ningún mal" a la víctima, mientras que su abogada ha reclamado su absolución.

Según el ministerio público, el acusado, que es mecánico de profesión, accedió al coche de su excompañera, que estaba aparcado en una calle de Elche, y cambió el reposacabezas del asiento delantero izquierdo por otro con una carga explosiva.

El artefacto consistía en un tubo de PVC relleno con pólvora y perdigones de caza a modo de metralla que iba conectado mediante cables al elevalunas eléctrico y que debía estallar cuando éste se accionase.

La deflagración se produjo en noviembre 2014 cuando la víctima regresaba de hacer unas compras en la ciudad y subió las ventanillas del coche tras estacionarlo.

La deflagración le perforó un tímpano y le causó varias lesiones en la cabeza y la espalda que requirieron una intervención quirúrgica y tratamiento médico posterior.

Aunque las heridas no pusieron en riesgo la vida de la mujer, según los forenses, la fiscalía ha calificado los hechos de tentativa de asesinato porque una mayor intensidad de la explosión o un mayor calibre de la metralla podrían haber causado su muerte.

Además, según ha expuesto hoy esta parte, si la explosión se hubiera producido con el vehículo en marcha, podría haber generado una colisión mortal.

La acusación pública sostiene que el móvil del atentado fue la demanda de paternidad que la mujer había presentado contra el sospechoso para que reconociera a las dos hijas menores que tenían en común y les pagara una pensión de alimentos.

La acusación particular, que ejerce la propia perjudicada, ha secundado esta versión, mientras que la defensa ha mantenido que no hay pruebas para condenar a Óscar O.R. y ha dicho que ha sido inculpado por el mero hecho de "ser hombre y ser mecánico".