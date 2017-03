El fundador de una ONG venezolana advierte contra la censura estatal digital

València, 6 mar (EFE).- El periodista, activista y fundador de la ONG venezolana RedesAyuda, Melanio Escobar, ha advertido hoy contra el poder censor o manipulador de los Estados y ha recomendado aprender a proteger las comunicaciones digitales porque, según ha remarcado, "internet no es seguro al 100 %".

En declaraciones a Efe como colaborador del tercer congreso Internet Freedom Festival, que se celebra en València entre hoy y el viernes, Escobar ha lamentado la censura de "más de 3.000 páginas web en su país" y ha abogado por dar a conocer herramientas que permiten superar el bloqueo y acceder a información.

"Entre todos podemos ayudarnos a defender el internet libre y la libertad de expresión", ha señalado este periodista, en alusión a los activistas de Vietnam, Cuba, Venezuela, Camboya, España, Estados Unidos, Honduras o Guatemala que se dan cita estos días en Valencia.

"Somos activistas por la libertad de expresión o los derechos humanos, periodistas o expertos en software, que compartimos experiencias y técnicas", ha agregado.

"La sociedad civil, en general, no tiene conocimiento de que internet no es seguro al 100 %, de que hay que defenderse, y especialmente las sociedades bajo regímenes dictatoriales acaban siendo golpeadas cuando expresan su sentir -señala-. Por eso nos encargamos de informar a las organizaciones sobre cómo pueden proteger sus comunicaciones".

Estas herramientas de software, ha subrayado Escobar, son útiles e importantes en cualquier contexto, pero especialmente en sociedades afectadas por la censura.

"En Venezuela hay más de 3.000 páginas bloqueadas por un ente censor y diariamente son más; por eso hay sistemas para acceder a determinadas web a través de otro país. Allí es muy útil", ha explicado.

Según ha asegurado, "el régimen venezolano controla casi todos los medios de comunicación tradicionales. El 80 % de la información que sale del país es distorsionada, y cuando Venezuela acude a cualquier organismo internacional va con bailarinas, ron o chocolate, y presenta lo rico, porque 'la revolución avanza', pero la realidad es que no hay medicinas, la gente come de la basura y hay tasas de asesinato de las más alta del mundo".

"Por eso hacen falta nuevas fórmulas para presentar la información, aunque es obvio que esos canales no tienen la misma fuerza que los medios tradicionales", ha añadido.

Escobar ha vaticinado que lo mismo sucederá en Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, a raíz de la "dura campaña" de este contra los medios tradicionales.

En referencia al poder de los medios de comunicación y la manipulación, ha explicado a Efe cómo sospechó y ofreció una nueva versión sobre la historia del esquiador venezolano Adrián Solano, cuya peculiar actuación en los recientes mundiales de Lahti (Finlandia) tuvo eco mundial.

"Es muy raro que un venezolano tenga el sueño de ser un esquiador, así que busqué en sus redes sociales. Me sorprendió que era una persona muy extrovertida, compartía lo que comía, dónde iba, prácticamente todo, pero no había publicado ni una sola foto esquiando con patines, como se supone que lo hacía. A pesar de decir que era su sueño y su pasión, no había hablado de ello nunca en redes sociales".

"Sin embargo -señala a EFE-, eran muchas las fotos como miembro de las juventudes del Chavismo, de la milicia, de asambleas, de todo menos practicando deporte", ha detallado Escobar.

"Además, vi que estaba apoyado por otro esquiador venezolano, César Baena, que realmente sí había tenido algunos logros, y comprobé que estaban siendo patrocinados por Ski Alliance, una empresa de cuya existencia no encontré rastro y que únicamente tiene una cuenta en Twitter seguida por tres personas: una era Baena y otra, un alcalde chavista".

"En Venezuela -explica Melanio Escobar- se pueden comprar dólares al Gobierno a un precio realmente barato, unos 700 bolívares, para medicinas, alimentos y deporte, de modo que una forma de corrupción muy común es reclamar dinero para competiciones y realmente no hacer nada, quedándose con los fondos".

"Se les enredó la mentira cuando a Solano le pusieron problemas para entrar en Europa y se inició un conflicto diplomático. Todo el mundo se comió el cuento de la falsa historia de superación, pero en el fondo -advierte- esta historia escondía una trama de corrupción".