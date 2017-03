El film "Laisse moi", premio al mejor corto en el festival de enfermedades

València, 6 mar (EFE).- La película francesa dirigida por Tommaso Gorani "Laisse moi" (Déjame), ha ganado el Primer Premio a Mejor Cortometraje de Ficción en el Festival Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades (FICAE), organizado por la Universitat Politècnica de València.

En la tercera edición del festival, las películas "My First Time in Life" y "Mom, Dad, I Have to Tell You Something" han resultado ganadoras del Primer Premio a Mejor Cortometraje Documental y de Animación, respectivamente, según ha informado hoy la universidad.

"Laisse moi" narra la historia de un joven que está al cuidado de su madre, que sufre una enfermedad, mientras que "My First Time in Life" (Krzysztof Kunicki, Polonia) es un cortometraje de 15 minutos que muestra la primera vez que el protagonista, un alcohólico, acude al teatro, y el film rumano "Mom, Dad, I Have to Tell You Something", de Paul Muresan, muestra el difícil momento en que un adolescente debe decirle a sus padres que es homosexual.

Los segundos premios de las tres categorías han recaído en "Non è volare" (Marcello Cotugno, Italia) en Ficción, "Alan" (Mohammad S.Jouri, Irak) en Documental, y "One Last Dance" (Will Rowson, Reino Unido) en Animación.

El jurado de esta segunda edición, compuesto por la directora del festival de mediometrajes La Cabina, Sara Mansanet, el escritor y guionista Toni Junyent, y el crítico de cine Eduardo Nabal, ha otorgado seis Menciones Especiales, dos por cada categoría, debido a la "gran calidad" de las 77 películas que competían en la Sección Oficial.

Por tanto, también han obtenido el reconocimiento del jurado los filmes "Hidden Time" (Cewna DourandiSean, Irán) y "L'age de deraison" (Braunstein Philippe, Francia), en la categoría de Ficción, "Su puta madre" (Beatriz Regueira, España) y "Mut zum Leben" (Claire Walka/Petra Wernz, Alemania), en la categoría Documental, y "Lingua Absentia" (Kate Raney, Estados Unidos) e "Immersion" (Lalita Brunner, Suiza), en Animación.

Los participantes en el acto de clausura manifestaron su oposición a la decisión de la UPV de "censurar" una de las obras del artista Carmelo Gabaldón que formaba parte de la intervención Presbicia-Homofobia.

La obra mostraba en letras grandes y mayúsculas las palabras "Soy maricón", buscando "el empoderamiento de las personas homosexuales", pero, por decisión de la universidad, finalmente no se pudo exhibir.