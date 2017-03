Crespo se queja de ingresar en prisión cuando Urdangarin y Rato están libres

Madrid, 6 mar (EFE).- La defensa del número dos de Gürtel, Pablo Crespo, ha recurrido su ingreso en prisión tras su condena a 13 años por el caso Fitur alegando que es desproporcionado en comparación con otros casos como Nóos o el de las tarjetas "black", donde los sentenciados no tendrán que ir a la cárcel hasta que la condena sea firme.

En una ampliación de su recurso de queja ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, al que ha tenido acceso Efe, el letrado Miguel Durán señala la "enorme desigualdad de trato" que supone la medida decretada contra Crespo si se compara con la libertad que dictó la Audiencia de Palma respecto a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, condenados a 6 años y 3 meses y 8 años y 6 meses, respectivamente.

No obstante, añade, este caso "no constituye una decisión aislada" y recuerda que Miguel Blesa y Rodrigo Rato, condenados a 6 y 4 años por las tarjetas "black", tampoco han ingresado en la cárcel, lo que "vuelve a poner en evidencia que el caso del señor Crespo no tiene justificación, ni amparo legal alguno".

Además, en el caso de las "black", al igual que ocurre con Crespo, ambos tienen otras causas penales abiertas y pendientes de juicio.

"Sin embargo, a dichas personas la Administración de Justicia les ha dado un trato distinto, ajustado a Derecho, que se le ha negado al señor Crespo", dice sobre la decisión la semana pasada de la Audiencia Nacional de dejarlos en libertad tras su condena en espera de que sea firme.

También se refiere al caso Afinsa, en el que "pese a la condena de muchos de los acusados a penas de más de 12 años, sin embargo, y al no ser firme la sentencia, la sección primera de la Audiencia Nacional tampoco acordó el ingreso en prisión de las personas condenadas".

Se trata de sentencias "similares en cuanto al número de años de prisión" y en las que, al igual que con Crespo, los sentenciados "han cumplido con los requerimientos y citaciones efectuadas por los órganos judiciales, teniendo los condenados arraigo".

La defensa de Crespo recuerda que siempre ha estado a disposición de los tribunales, hasta el punto que fue el único de los acusados que compareció personalmente en el TSJCV para recoger la sentencia por el caso Fitur, una rama de Gürtel por la que también han ingresado en prisión Francisco Correa y Álvaro Pérez "El Bigotes".

"Lamentablemente, a la vista de la diferente vara de medir que se aplica a unos y otros ciudadanos, lo que se comprueba es que para determinadas personas todo vale", afirma Durán para considerar "jurídicamente inaceptable" el trato dado a su cliente.