Barberá, con el brazo en cabestrillo, y Baz, presentan su equipo en Andorra

Pas de la Casa , 6 mar .- El valenciano Héctor Barberá, con el brazo en cabestrillo, y el francés Loris Baz, han presentado en el circuito de carreras en coche sobre nieve de Pas de la Casa, en Andorra, el proyecto del equipo Ducati Reale Avvintia Racing para la temporada 2017 del mundial de MotoGP junto al director deportivo de Ducati Corse, Paolo Ciabatti, y los principales patrocinadores de la escuadra española.

Barberá, que reconoció estar todavía molesto con la intervención quirúrgica que le realizaron el pasado jueves en Barcelona, será baja para los entrenamientos que esta semana se realizan en Losail (Catar), si bien confía en estar en condiciones de poder comenzar la temporada en ese mismo escenario el fin de semana del 26 de marzo.

Durante la presentación, el especialista en acrobacias sobre moto, el español Emilio Zamora, rodó sobre una pista de hielo al manillar de una Ducati Panigale 1299 R con el mono de Héctor Barberá, aunque el piloto de Dos Aguas fue espectador de excepción al encontrarse en pleno proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica en la que tuvieron que ponerle una serie de placas y tornillos en su clavícula izquierda.

Barberá, con el brazo izquierdo en cabestrillo, es la primera opción del equipo para pelear en el campeonato del mundo de MotoGP de 2017 y quien dispondrá de la Ducati Desmosedici GP2016, mientras que su compañero de equipo, Loris Baz, contará con la versión 2015, que actualizará durante la temporada.

El objetivo del equipo, después de los buenos entrenamientos de pretemporada y del material de que disponen, aspira a estar habitualmente entre los diez primeros, con el podio como la gran referencia de resultados para todo el año.

"En el circuito de Valencia hay una pista en donde entrenamos en asfalto con una moto de 500 y a veces vamos para mejorar el estilo y adaptarnos al asfalto pero al ir a frenar me quedé sin frenos al saltar una de las pastillas y al derrapar vi enseguida que me iba a hacer daño y tras tocar el suelo enseguida me di cuenta de que me había roto", explicó en primera instancia Barberá sobre su accidente.

"Es una lástima no poder hacer estos entrenamientos de Catar ya que en Australia tuvimos algunos problemas pero casi prefiero no llegar a ellos para descansar y dejar que el hueso se recupere bien. Podría llegar forzando pero el riesgo es mayor que lo que puedo ganar y así prefiero trabajar con el fisioterapeuta y llegar en las mejores condiciones a la primera carrera", comentó Barberá.

"El objetivo es la primera carrera y esto espero que me de más motivación para trabajar; es una piedra más en el camino pero al final dependemos de una mecánica y es el riesgo que corremos", agregó.

"El año pasado con la moto que voy a tener se ganaron dos carreras y aunque no será igual creo que podemos luchar por el podio, es un sueño pero estamos bien preparados físicamente y aunque será difícil estoy convencido que tenemos una buena base para la primera carrera", comento Héctor Barberá.

"Puede ser la mejor parrilla en muchos años, no sólo por los pilotos sino también por las motos, pues las motos van a estar todas mucho más cerca entre ellas. Todos avanzan y por ello que nosotros tengamos que seguir trabajando para no tener tantos problemas con el tren delantero y aunque no podamos verificarlo en estos entrenamientos de Catar, lo que es una lástima, trabajaremos en casa para intentar perder el menor tiempo posible", dijo Barberá.

"El año pasado hubo nueve ganadores con pistas mixtas, agua, pero yo creo que este año se va igualar todo mucho más y estoy esperanzado ya que cada vez estamos más cerca de los pilotos de cabeza", comentó Barberá, que reconoció: "La pérdida de las aletas nos va a perjudicar más a nosotros, nos va a faltar equilibrio en determinadas circunstancias, en las curvas rápidas, como a final de recta en Australia y eso hace que tengamos que ralentizar algo más el paso por curva pero trabajaremos en ello".