La media de desplazamientos semanales en Metrovalencia es de casi 8 viajes

València, 4 mar (EFE).- El número medio de desplazamientos que los usuarios de Metrovalencia realizaron a la semana se situó el pasado año en 7,9 viajes, según se desprende del último Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) de 2016.

Los datos revelan que el 38,7 % de los clientes realizó 10 viajes semanales; el 23,7 % hasta 4 viajes; el 17,7 % de 5 a 9 desplazamientos; el 10,2 % entre 11 y 19 viajes; el 6 % indica que no ha viajado en la última semana y el 3,7 % lo ha hecho 20 o más veces, ha informado Metrovalencia.

En cuanto a la frecuencia de uso, el 62,9 % recalca que utilizan el metro y/o tranvía de lunes a viernes; el 19,9 % dos o tres veces; el 8,9 % cada quince días; el 7,2 % un día a la semana y el 1,3 % una vez esporádicamente.

Un dato curioso es que el 39,1 % de los entrevistados declara que prefiere desplazarse en metro o tranvía frente a otras opciones de transporte, tanto públicas como privadas.

Un 22,8 % admite que no puede aparcar su vehículo particular en el lugar de destino; el 33,5 % no tiene un medio privado para desplazarse y el 15,4 % no dispone en su zona de medio público para moverse hasta su destino. El porcentaje de usuario "obligado" alcanza el 64,8 % y el "no obligado" el 35,2 % restante.

La encuesta constata que el 29 % de los clientes viajó con mayor asiduidad que en el ejercicio anterior, mientras que el 61,5 % lo hizo con la misma y el 9,5 % un menor número de veces.

Entre los pasajeros que afirman realizar una mayor frecuencia de movimientos por la red, el 62 % declara que la razón de ello es porque tiene que desplazarse este año más veces; el 27 % por ciento señala que el trayecto que ahora necesita encaja mejor con el metro o tranvía; el 3,7 % argumenta cuestiones económicas para hacerlo; el 2,8 % asevera que en la actualidad le "gusta" más viajar en metro o tranvía; el 2,5 % puntualiza que tiene un lugar de residencia diferente y el 2 % reconoce que ya no dispone de otro medio privado para desplazarse.

Los clientes han otorgado una valoración de notable, de 7,93 puntos sobre diez, al servicio global de transporte que presta Metrovalencia, de acuerdo con los resultados del Índice de Satisfacción al Cliente (ISC), lo que supone un incremento de 0,10 puntos respecto a 2015.

Los aspectos del servicio que han recibido mejor valoración por parte de los clientes son que no haya colas en la adquisición de billetes (8,20 puntos); la seguridad en el trayecto (8,19); señalización (8,19), rapidez (8,08) y limpieza de los trenes (8,03).

La Línea 7 (Marítim Serrería-Torrent Avinguda) es la mejor valorada por los clientes con 8,16 puntos. Le siguen la Línea 5 (Marítim Serrería-Aeroport) con 8,15 y la Línea 3 (Rafelbunyol-Aeroport) con 8,01.

Después se sitúan la Línea 6 (Tossal del Rei-Marítim Serrería) y la Línea 8 (Marítim Serrería-Marina Reial Joan Carles I), con 7,97 puntos; la Línea 9 (Alboraya Peris Aragó-Riba-roja de Túria), con 7,97; la Línea 4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch), con 7,85; la Línea 2 (Llíria-Torrent Avinguda), con 7,80; y la Línea 1 (Bétera-Villanueva de Castellón) con 7,62 puntos.

El Índice de Satisfacción se ha realizado tras efectuar 3.013 entrevistas con un error estadístico para los datos globales del +1,8 % para un intervalo de confianza del 95,5 % entre los viajeros mayores de 15 años de metro y tranvía.