Bonig: Puig y Oltra jamás imaginaron un PP tan batallador en la oposición

València, 4 mar (EFE).- La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, está convencida de la labor que desarrolla este partido en la oposición y destaca que ni el president de la Generalitat, Ximo Puig, ni la vicepresidenta, Mónica Oltra, "imaginaron jamás un PP tan batallador y guerrero".

En una entrevista con la Agencia EFE, Bonig, quien aspira a renovar el cargo en el congreso que el PP celebrará en abril, destaca que los populares están renovando el discurso, cambiando todo aquello que hay que cambiar y "sacando pecho de lo mucho y bueno que han hecho en esta Comunitat".

Asegura que han reconocido los errores y que la corrupción les ha hecho "mucho daño", pero defiende que han tomado medidas y seguirán haciéndolo para evitar que vuelva a repetirse o "actuar de forma contundente cuando haya indicios", respetando también la presunción de inocencia.

Todo este esfuerzo tuvo su reflejo, a su juicio, en las elecciones nacionales de diciembre de 2015 y junio de 2016, donde el PP valenciano recuperó 260.000 votos respecto a las autonómicas de mayo de 2015, y asegura que "Oltra aún sigue preguntándose cómo es posible" esa recuperación.

"La gente ha visto el esfuerzo hecho dentro del partido y ha visto que los salvadores no era tan salvadores", destaca la dirigente popular, quien defiende la oposición que desarrolla el PP en Les Corts, donde, asegura, no tiene "problema en quedarse solo".

"Nos gustaría que Ciudadanos en algunas cosas apoyase al PP. Nosotros les hemos apoyado en cosas que creo que son de sentido común y que compartimos", apunta, y confía en que "pueda reconducirse la deriva" de este partido, que, a su juicio, "no tiene claro su proyecto y no encuentra una ubicación ideológica en el espectro político" y va dando "bandazos".

El PP "ha sabido adaptarse muy bien a la nueva situación. Creo que el Gobierno actual, Oltra y Puig, jamás imaginaron un PP tan batallador y guerrero en la oposición. Muchos no sabíamos hacer oposición, porque muchos no habíamos estado en la oposición, y eso ha sorprendido dentro y fuera del partido", reconoce la también portavoz parlamentaria popular.

"Ahora les toca gobernar a ellos", afirma en referencia al PSPV y Compromís, pero "el problema es que no saben" y tras dos años de gobierno están "totalmente agotados y sin ideas", repitiendo los errores que el PP cometió en veinte años en el poder.

Sin embargo, cree que agotarán la legislatura porque "el poder une mucho" y a esos partidos "lo único que les une es su odio al PP y los sillones", afirma.

"Cuando uno tiene que recalcar tanto que hay buena relación es porque no la hay. Creo que a estas alturas de la película y la legislatura no pueden engañar a nadie de que, efectivamente, ese mestizaje no funciona", señala.

Bonig reprocha a PSPV y Compromís que se quejen "de la mala gestión del PP y no paren de crear chiringuitos para colocar a amigos" y de gastar "un montón de dinero en cosas de las que pueden prescindir", y les recuerda que, "al final, también tienen una responsabilidad".

"Es muy de izquierdas sentarse y buscar un culpable de todos los problemas y males", critica para considerar: "Si no pueden hacer nada porque la culpa es de Madrid, disolvemos el gobierno y la autonomía y que gestionen técnicos".

Sobre la elección de la periodista Empar Marco como directora general de la nueva RTVV, señala que le parece "una gran profesional", aunque añade que se conoce su vinculación política porque ella misma ha manifestado ser de Compromís, por lo que deberá "asumir esa parte de crítica".

Respecto al proceso seguido considera que representa "un proceso más de esas luchas" internas en el Gobierno valenciano, que ha ganado Oltra.

Tras presentar más de 7.000 avales para seguir liderando el PP valenciano, asegura afrontar el proceso "con muchísima ilusión y un poco de vértigo" pues se trata de algo nuevo que "ha costado mucho", en el que todos los afiliados pueden votar, y cree que el hecho de que se presenten otros candidatos, "es bueno".

Sobre las presiones y amenazas denunciadas por su contrincante, José Luis Bayo, señala que si son ciertas "tiene que ir al juzgado" pero no "tirar la piedra y esconder la mano". Está segura de que el partido "saldrá reforzado".